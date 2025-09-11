به گزارش کردپرس پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان، اعلام کرد دولت اقلیم کردستان متعهد به تحویل درآمدهاست، اما این کار باید بر اساس قانون بودجه و قانون مدیریت مالی انجام شود، نه بر پایه خواست و تمایل شخصی.

سایت هاولاتی نوشت: سخنگوی دولت اقلیم کردستان اشاره کرد که طیف سامی، وزیر دارایی عراق، خواستار تحویل صد درصدی کل درآمدها شده است که این امر برخلاف قوانین است.

هورامانی در یک نشست خبری توضیح داد که طبق ماده ۲۹ قانون مدیریت مالی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی باید به صورت پنجاه ـ پنجاه تقسیم شوند. در مورد عوارض نیز، آن دسته که بر اساس قوانین اقلیم تعیین شده‌اند صد درصد به اقلیم بازگردانده می‌شوند، و آن‌هایی که مربوط به عراق تعیین شده‌اند، پنجاه درصدشان به دولت فدرال بازگردانده می‌شود.

سخنگوی دولت اقلیم تأکید کرد که دولت اقلیم آماده است درآمدها را به همین شیوه تحویل دهد، زیرا این همان قانون است.

هورامانی نگرانی خود را درباره اظهارات اخیر طیف سامی، وزیر دارایی عراق، ابراز کرد و گفت: «اخیراً وزیر دارایی عراق می‌گوید ‘صد درصد همه درآمدها را می‌خواهم’؛ یعنی نمی‌خواهد بر اساس قانون درآمد دریافت کند، بلکه بر پایه خواست و سلیقه شخصی.»

هورامانی همچنین خاطرنشان کرد آنچه بر عهده دولت اقلیم برای تحویل درآمدهای نفتی طبق قانون مدیریت مالی بوده، اجرا شده است. او از دولت عراق خواست پایبند اجرای قانون باشد، نه دنباله‌روی از «سلیقه شخصی و نیت‌های سیاسی».