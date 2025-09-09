به گزارش کرد پرس، عیسی هواسی با اشاره به اهمیت رسیدگی به مطالبات مردمی، گفت: حل مشکلات مردم باید در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد و تکریم اربابرجوع وظیفه همه کارکنان و مدیران است و آنان باید با صبر و گشادهرویی پاسخگوی مراجعین باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ساماندهی آبهای سطحی و قنوات را ضروری دانست و اظهار کرد: ورود آبهای باکیفیت قنوات به شبکه فاضلاب علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین، اختلال جدی در عملکرد تصفیهخانهها ایجاد میکند. شرکت آبفا موظف است گزارش جامعی در این زمینه ارائه دهد.
بازرس کل کردستان همچنین درباره معضل انشعابات غیرمجاز هشدار داد و افزود: سرقت آب و استفاده از انشعابات غیرقانونی پذیرفتنی نیست و باید با متخلفان بهطور قانونی و قاطع برخورد شود.
هواسی با اشاره به مشکلات موجود در برخی روستاهای خارج از پوشش آبفا، بیان کرد: این روستاها باید شناسایی شوند و با همکاری فرمانداران و معتمدین محلی، مدیریت مصرف آب آنها تحت نظارت شرکت آبفا قرار گیرد.
وی ادامه داد: تهیه برنامههای عملیاتی استانی، تأمین قطعات یدکی در شرایط بحرانی، تقسیط بدهیهای مردم، ساماندهی مناطق حاشیهای و اطلاعرسانی گسترده در حوزه صرفهجویی آب از دیگر اولویتهای ضروری است که باید در دستور کار آبفا قرار گیرد.
نظر شما