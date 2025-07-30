برگزاری نشست هماهنگی اربعین ایلام و واسط در زرباطیه

به گزارش خبرگزاری کردپرس، در این دیدار که در محل پایانه مرزی زرباطیه عراق برگزار گردید، تاجالدین صالحیان، معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام، در سخنانی با اشاره به روند مثبت مذاکرات و توافقات گذشته، بر تداوم همکاریهای دوجانبه تأکید کرد.
صالحیان ضمن تشکر از تلاشهای مسئولان پیشین، گفت: در این جلسه مشترک با مسئولان جدید استان واسط، خوشبختانه توافقهای صورتگرفته در دورههای گذشته مورد تأیید قرار گرفت. استاندار واسط عراق و هیئت همراه ایشان، با نگاه مثبت و همراهی سازنده، بر تقویت و اجرایی شدن مفاد این توافقها صحه گذاشتند.
وی همچنین افزود: تمهیدات و برنامهریزیهای لازم برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی در دستور کار قرار گرفته و با هماهنگیهای گستردهای که میان طرفین انجام شده است، امیدواریم مراسم امسال بدون هیچگونه مشکلی برگزار شود. همکاری صمیمانه میان مسئولان ایرانی و عراقی، نویدبخش برگزاری اربعینی آرام، منظم و پرشور خواهد بود.
این نشست مشترک در حالی برگزار شد که پایانه مرزی مهران به عنوان یکی از پرترددترین مسیرهای عبور زائران به عراق، در کانون توجهات قرار دارد. مسئولان ایرانی ضمن بررسی ظرفیتها و زیرساختهای موجود، از عزم جدی برای ارتقاء امکانات رفاهی و امنیتی جهت پذیرایی بهتر از میلیونها زائر خبر دادند.
لازم به ذکر است که رویداد اربعین سالانه میلیونها عاشق اهلبیت (ع) را از سراسر جهان به سوی کربلای معلی میکشاند و هماهنگیهای مرزی، حملونقل، درمانی، امنیتی و خدماتی در این مقطع حساس نقش بسزایی در تسهیل این سفر معنوی ایفا میکند.
