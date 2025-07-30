خدمت رسانی ۴۰۰ موکب مردمی در مرز مهران

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی بر لزوم هماهنگی و پیروی همه دستگاههای اجرایی، خدماتی، انتظامی و امدادی از مدیریت متمرکز استان تأکید کرد و گفت: با تجربه مدیریتی و کار میدانی چندین ساله معتقدم که موفقیت در مأموریت ملی اربعین در گرو مدیریت واحد استان و هماهنگی کامل میان همه اجزا و نهادهای خدمترسان است.
وی همچنین گزارشی از تازهترین وضعیت تردد زائران از مرز مهران ارائه داد و اعلام کرد که از ابتدای ماه صفر تاکنون ۹۸ هزار و ۲۳۳ نفر از مرز مهران تردد داشتهاند و تنها در روز جاری ۲۰ هزار نفر عبور کردهاند که از این تعداد ۱۶ هزار نفر از کشور خارج شدهاند.
وی افزود: تاکنون ۲۳۰ دستگاه خودرو شخصی، ۹۲۹ دستگاه اتوبوس و ۱۳۱ دستگاه امدادی و آمبولانس از مرز مهران عبور کردهاند.
کرمی با اشاره به گرمای کمسابقه در مهران و دهلران بهعنوان گرمترین نقاط کشور، خواستار خروج استان از مدیریت مصرف برق در ایام اربعین شد و هشدار داد که کوچکترین نوسان در تأمین برق ارائه خدمات در مبادی ورودی و خروجی استان را با اختلال مواجه میکند.
وی ادامه داد: بر پایه برنامهریزیها، بیش از ۴۰۰ موکب مردمی آماده استقرار در مرز مهران هستند و از شب گذشته پذیرایی زائران در شهر مهران آغاز شده و از امشب بیشتر مواکب مستقر در مسیرهای منتهی به مرز نیز فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
استاندار ایلام با تأکید بر اینکه ۶۰ درصد زائران ثبتنام شده در سامانه سماح مرز مهران را برای عبور انتخاب کردهاند، اظهار کرد که این عدد در مسیر بازگشت به بیش از ۷۰ درصد افزایش مییابد، بنابراین ضروری است همه تمهیدها و خدماترسانیها متناسب با این سهم و در بستر استان ایلام پیشبینی شود.
کرمی همچنین خواستار اختصاص اعتبارات، امکانات و تجهیزات مورد نیاز اربعین بر اساس سهم ۶۰ درصدی تردد از مرز مهران شد و گفت: بیشترین ترافیک در حوزه حمل و نقل بازگشت متعلق به استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم و آذربایجان شرقی است که در مکاتباتی از استانداران این استانها خواستهایم نماینده ویژه و مدیرکل حملونقل خود را برای مدیریت بهتر در ایلام مستقر کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت بازنگری در سهمیه دارویی استان، تأکید کرد: با توجه به تردد سالانه حدود هشت میلیون نفر از مرز مهران باید سهم دارویی استان از ۰.۷ درصد به بالای دو درصد افزایش یابد.
استاندار ایلام همچنین خواستار افزایش سهمیه آرد مناسبتی از ۳۸۰ تن کنونی به ۶۳۰ تن شد و گفت که این افزایش به منظور گسترش ساعت پخت نانواییها در نقاط پر تردد و ارتقای خدمات تغذیهای به زائران الزامی است.
نظر شما