سرخط خبرهای۸مرداد خبرگزاری کردپرس

آماده گفت‌وگو با دمشق و تشکیل ارتش واحد هستیم

مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، اعلام کرده است که مذاکرات با دولت دمشق برای بازگشت نهادهای دولتی به شمال و شرق سوریه آغاز شده است. او همچنین از برنامه‌ریزی برای ادغام حدود ۱۰۰ هزار نیروی SDF در ارتش ملی سوریه خبر داد. دولت دمشق نیز آمادگی خود را برای به رسمیت شناختن زبان و حقوق فرهنگی کُردها، از جمله زبان کُردی در کنار عربی، اعلام کرده است.

مظلوم کوبانی همچنین به نقش مثبت عربستان سعودی در روند رفع تحریم‌ها علیه سوریه اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که این کشور بتواند به عنوان میانجی در گفتگوهای SDF و دمشق ایفای نقش کند.

تلاش ترکیه برای استفاده از کل ظرفیت خط لوله نفتی اقلیم کردستان عراق

اویل پرایس و رویترز به نقل از «آلپ ارسلان بایراکتار»، وزیر انرژی ترکیه، گزارش دادند که پیش‌نویس توافق جدید میان بغداد و آنکارا باید شامل سازوکاری برای تضمین استفاده کامل از این خط لوله باشد.

بایراکتار با اشاره به ظرفیت این مسیر انتقال نفت افزود: «این خط لوله توان انتقال روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت را دارد، اما در زمان فعالیت خود نیز، هیچ‌گاه با ظرفیت کامل عمل نکرد.» این خط لوله از مارس ۲۰۲۳، پس از حکم دادگاه داوری بین‌المللی مبنی بر پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت از سوی ترکیه بابت صادرات نفتی غیرمجاز اقلیم کردستان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، از مدار خارج شده است. ترکیه در حال حاضر به این حکم اعتراض کرده است.

رهبری مظلوم کوبانی و تعهد دولت سوریه برای دستیابی به سوریه‌ای متحد حیاتی است

«توماس باراک»، نماینده ویژه «دونالد ترامپ» در امور سوریه در توئیتی با تمجید از «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) و دولت موقت سوریه، بر ضرورت گفت‌وگو و وحدت در این کشور تأکید کرد.

وی درشبکه اجتماعی X (توییتر سابق) خطاب به «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF نوشت: «رهبری شما و تلاش‌های مداوم نیروهای سوریه دموکراتیک، در کنار تعهد قاطع دولت موقت سوریه به شمول‌گرایی تحت ریاست‌ «احمد شرع»، برای دستیابی به سوریه‌ای باثبات با یک ارتش، یک دولت، یک کشور حیاتی است. ما قدردان گفت‌وگوی سازنده برای پیشبرد ادغام و وحدت هستیم و منتظر ادامه مذاکرات برای آینده‌ای امن می‌مانیم.»