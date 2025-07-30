دیدار نوری مالکی با وزیر کشاورزی در بحبوحه شایعات درباره وضعیت سلامت او

به گزارش کردپرس، دفتر اطلاعرسانی نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، تصویری از دیدار او با عباس علیاوی، وزیر کشاورزی عراق را منتشر کرد و در بیانیهای نوشت: مالکی شامگاه گذشته از وزیر کشاورزی استقبال کرده است؛ دیداری که بهمنظور اطمینان از سلامت مالکی انجام شد.
در این بیانیه آمده است: «نوری مالکی تنها برای انجام چند آزمایش ساده پزشکی به بیمارستان مراجعه کرده و مشکلی در وضعیت سلامت وی وجود ندارد.»
این در حالی است که رسانههای عراقی روز گذشته گزارش داده بودند نوری مالکی به دلیل وخامت وضعیت جسمانی بهسرعت به بیمارستان منتقل شده و تحت آزمایشات پزشکی از جمله بررسی قفسه سینه و اکسیژنگیری قرار گرفته است.
اما دفتر وی این گزارشها را تکذیب کرده و تأکید دارد که تنها برای آزمایشات معمولی به بیمارستان رفته است. منابع آگاه پیشتر گزارش داده بودند که مالکی حدود ۱۰ ساعت در بیمارستان بستری بوده است.
