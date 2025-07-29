به گزارش خبرگزاری کردپرس، سارا فلاحی با اشاره به در پیش بودن مراسم اربعین و ضرورت تأمین زیرساختهای لازم در مرزها، گفت: با توجه به حجم بالای جمعیت و تردد زائران در مسیرهای پیادهروی، احتمال وقوع حوادث و سوانح نیز وجود دارد؛ به همین دلیل، تأمین امنیت و ایمنی زائران از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری میان نهادهای مختلف است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر تأمین زیرساختهای امنیتی در مرزها به منظور جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی ادامه داد: با توجه به تجربیات گذشته ضروری است تا متولیان و نهادهای امنیتی تمهیدات امنیتی و خدماتی بیشتری برای مراسم اربعین در نظر داشته باشند تا از بروز چالشها جلوگیری شود و زائران بتوانند با آرامش و امنیت بیشتری در این مراسم شرکت کنند.
وی با بیان اینکه نصب دستگاههای ایکسری در مرزها برای کنترل بار و حفظ امنیت ضروری است، افزود: با توجه به خیل عظیم مسافر از کشورهای مختلف و احتمال انجام فعالیتهای تروریستی لذا ضروری است تا نصب دستگاههای ایکس ری در مرزها به منظور بررسی و کنترل دقیق محمولهها، وسایل نقلیه و کالاهای غیرمجاز در راستای تأمین امنیت مرزها و حفاظت از جان مسافران انجام شود.
نماینده مردم استان ایلام، بیان کرد: مرز مهران در استان ایلام به عنوان یکی از پرترددترین مرزهای زمینی کشور برای جابجایی مسافران اربعین شناخته میشود. این مرز به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به کشور عراق، امنیت و تسهیلات موجود، نقش مهمی در تردد زائران و مسافران به عتبات عالیات و سایر نقاط کشور دارد به نحوی که ۸۰ درصد خروجی و ۷۰ درصدی ورودی مسافران از این مرز انجام میشود لذا ضروری است با تکمیل زیرساختها از قبیل نصب دوربین و دستگاه ایکس ری امنیت را هر چه بیشتر در این مرز برقرار کرد.
فلاحی گفت: مراسم اربعین، به ویژه با توجه به میزبانی و مشارکت گسترده مردم و مسئولین، آبروی ایران محسوب میشود، همچنین این موضوع به دلیل جلوهگاه نمایش اتحاد، همدلی و مهماننوازی مردم ایران و عراق یک رویداد عظیم مذهبی است بنابراین ضروری است همه استانها برای تأمین امنیت در مرزها تلاش کنند تا این مراسم به خوبی و در نهایت آرامش برای زائران انجام شود.
