۸ شرط زیست محیطی که برای آبگیری سد ژاوه ضروری است

به گزارش کرد پرس، فرزاد زندی با بیان این که هیچ گونه درخواست رسمی برای آغاز آبگیری از سوی شرکت آب و نیرو به این اداره کل ارسال نشده است، تأکید کرد: هرگونه اقدام در خصوص آبگیری سد، مشروط به دریافت گزارش های آزمایشگاهی از منابع معتبر و تشکیل جلسات کارشناسی با نهادهای مسئول است.

او افزود: مطابق تصمیمات اتخاذشده در جلسات مشترک با دستگاه های ذی ربط، نمونه برداری از آب رودخانه و محدوده مخزن سد باید انجام شده و به آزمایشگاه معتمد، احتمالاً در دانشگاه کردستان، ارسال شود تا تطابق کیفیت آب با استانداردهای سطحی بررسی شود.

زندی اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای مکلف شده است با همکاری دانشگاه کردستان، دانشگاه علوم پزشکی و دیگر دستگاه های مسئول، روند نمونه برداری و ارزیابی کیفیت آب را برنامه ریزی و اجرا کند.

به گفته مدیرکل محیط زیست کردستان، یکی از بندهای مهم این فرآیند، تشکیل جلسه ای با حضور سازمان های مردم نهاد محیط زیستی است تا دلایل فنی آبگیری و آثار احتمالی آن با شفافیت کامل به اطلاع عموم برسد.

او در واکنش به برخی گزارش ها درباره آغاز آبگیری سد، گفت: آنچه اکنون در حال انجام است، صرفاً ورود حدود ۱.۳ میلیون مترمکعب آب به کاسه سد برای بررسی های فنی و رفع نقص های سازه ای بوده و به معنای آبگیری رسمی تلقی نمی شود.

زندی تأکید کرد: تصمیم نهایی درباره آبگیری سد ژاوه تنها پس از بررسی گزارش های علمی و تأیید نهادهای ذی صلاح اعلام خواهد شد.