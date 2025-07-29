به گزارش کردپرس، قطع آب و برق در شهرستان‌های آرتوکلو و قوسر (قزل‌تپه) در استان ماردین در کردستان ترکیه زندگی شهروندان را مختل کرده است. مردم که روزهاست با قطعی آب روبه‌رو هستند، می‌گویند مجبور شده‌اند با تانکر برای خانه‌های خود آب تهیه کنند، اما شکایت‌ها و مراجعاتشان تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

بنا بر گزارش احمد کانبال خبرنگار کرد در مزوپوتامیا، در شهرستان‌های آرتوکلو و قوسر ماردین، قطعی‌های چندروزه برق با قطعی آب نیز همراه شده و شرایط سختی را برای ساکنان رقم زده است. اداره آب و فاضلاب ماردین (MARSU) که تحت مدیریت شهرداری منصوب دولت اداره می‌شود، در دو هفته گذشته نتوانسته آب کافی به این مناطق برساند و قطع برق و خرابی تجهیزات را علت این وضعیت اعلام کرده است.

به دلیل کمبود آب، مخازن خانگی خالی شده و در شرایطی که دمای هوا به حدود ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسیده، مردم با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت نه تنها محله‌های روستایی بلکه مرکز شهر را هم درگیر کرده است و بسیاری از خانواده‌ها ناچار شده‌اند برای تأمین نیازهای اولیه، با تانکر آب به خانه‌های خود ببرند.

در محله افیس آرتوکلو، ساکنان می‌گویند که یک هفته است با تانکر آب حمل می‌کنند و بیماران و کودکان بیشترین آسیب را دیده‌اند. همچنین به دلیل قطعی آب، مشکلات بهداشتی و خطر شیوع بیماری‌ها در محله‌ها افزایش یافته است.

هاجر تاش یکی از ساکنان، می‌گوید:

«یک هفته است آب قطع است. با تانکر آب می‌آوریم. مردم چه کنند؟ فقط آب می‌خواهیم.»

عزیزه تاش ۶۵ ساله، با گلایه از وضعیت موجود می‌گوید:

«در تمام عمرم حتی یک بار هم سیراب آب ننوشیده‌ام. از طرفی فاضلاب‌ها هم سر باز کرده‌اند و نگرانیم کودکان داخل آن سقوط کنند.»

تاج الدین یاخاک، یکی دیگر از اهالی، با انتقاد از وضعیت خدمات شهری می‌گوید:

«نه فاضلاب درست داریم، نه خیابان‌ها و نه جمع‌آوری منظم زباله. پارک و سطل زباله‌ای هم نیست. اما بزرگ‌ترین مشکل ما آب است. در این گرما حتی برای وضو یا استحمام هم آب نداریم. هر بار که تماس می‌گیریم فقط وعده می‌دهند.»

او همچنین به تبعیض در توزیع آب اشاره کرده و می گوید:

«در ساختمان‌های نظامی ۲۴ ساعت آب هست اما ما هیچ نداریم. با تانکر آب می‌گیریم، لباس تمیز هم برای پوشیدن نداریم. موش‌ها و مارها اطراف خانه‌ها پرسه می‌زنند و فاضلاب‌ها باز هستند. این وضع تا کی؟»

زکیه تاش که سه فرزند معلول دارد، گله می کند:

«یک قطره آب نداریم که بچه‌هایم را بشویم.»

رسول تاش نیز می گوید:

«شش ماه است از فاضلاب محله به MARSU شکایت کرده‌ایم اما رسیدگی نکردند. امروز که گفتیم خبر را رسانه‌ای می‌کنیم، آمدند فاضلاب را تخلیه کردند. اما هنوز نه آب داریم نه خدمات دیگر.»