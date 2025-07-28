بە گزارش کردپرس، استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای موجود در مناطق مرزی دو کشور، گفت: افزایش تعاملات محلی، برگزاری نشستهای مشترک مرزی و توسعه بازارچههای مرزی در دستورکار طرفین قرار دارد.
وزیر امور داخلی اقلیم کردستان عراق نیز ضمن استقبال از پیشنهادهای طرف ایرانی، افزود: اقلیم کردستان عراق برای تقویت همکاریهای امنیتی، تسهیل رفتوآمد مرزی و افزایش تبادلات تجاری آمادگی کامل دارد.
در این دیدار که با هدف توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای امنیتی، مرزی و اقتصادی برگزار شد، دو طرف بر ضرورت تقویت روابط مشترک، تسهیل تردد مرزی، مبارزه با قاچاق و تروریسم و نیز گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری میان مناطق مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق تأکید کردند.
امروز همچنین استاندار آذربایجان غربی با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات اقلیم کردستان دیدار کرده بود
نظر شما