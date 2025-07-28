نامزد نوری مالکی استاندار بغداد شد؛ نامزد سودانی از رقابت بازماند

به گزارش کردپرس، شورای استان بغداد، عطوان عطوانی، رئیس ائتلاف دولت قانون و رئیس کمیسیون دارایی پارلمان عراق را به عنوان استاندار جدید بغداد انتخاب کرد.

دفتر اطلاع‌رسانی استانداری بغداد در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعضای شورای استان بغداد با اکثریت آرا به انتخاب عطوان عطوانی به عنوان استاندار جدید رأی داده‌اند.

پیش از این، رقابتی میان نامزد ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی و نامزد ائتلاف توسعه و بازسازی به رهبری محمد شیاع سودانی برای تصدی این سمت در جریان بود.

به گفته یک منبع مطلع، نوری مالکی عطوان عطوانی را به عنوان نامزد خود معرفی کرده بود و در مقابل، سودانی، زلفقار سامر فیاض را به عنوان نامزد خود برای استانداری بغداد معرفی کرده بود.

پیش از این عبداللطیف جمال رشید، رئیس‌جمهور عراق، با برکناری عبدالـمطلب علّاوی از سمت استاندار بغداد موافقت کرد.

همچنین در روز سوم ژوئیه، شورای استان بغداد نیز با رأی‌گیری، عبدالـمطلب علّاوی را از سمت خود برکنار کرده بود.