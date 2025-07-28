گرمای هوا در آذربایجان غربی ادامه دارد

به گزارش کردپرس، مهدی صابری بیان کرد: با تقویت الگوهای تابستانی از روز شنبه چهارم مرداد ماه استمرار گرمای هوا در استان آذربایجان غربی برقرار شده است.

او ادامه ادامه داد: استمرار گرما کلیه مناطق استان را در بر می‌گیرد و تا اواخر هفته جاری ادامه دارد.

صابری افزود: افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال گرمازدگی گروه‌های حساس، احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها از اثرات این مخاطره است.

او تاکید کرد شهروندان از برپایی آتش در طبیعت و مراتع خودداری کنند همچنین گروه‌های حساس از فعالیت در فضای باز به ویژه طی ساعت گرم روز اجتناب کرده و عملیات کشاورزی باید در ساعت خنک روز انجام بگیرد.

صابری با تاکید بر آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران در مدیریت بهینه مصرف انرژی گفت: صرفه‌جویی در مصرف آب به ویژه برق در ساعت اوج مصرف ضروری است.