اقلیم کردستان هرگز منشأ تهدید علیه ایران نبوده است/ به دنبال تعمیق روابط با آمریکا هستیم

به گزارش کردپرس، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق در اظهاراتی گفت: کردستان به روابط خود با همه کشورها، از جمله ایران احترام می‌گذارد. کردستان هرگز در توطئه علیه کشورهای همسایه خود حضور نداشته و اقلیم کردستان هرگز منشأ تهدید علیه این کشورها نبوده است.

«مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در گفت‌وگو با الشرق گفت: ایران همسایه بزرگی برای سراسر عراق و اقلیم کردستان عراق است.

او افزود: دارای مرز مشترک بزرگی با ایران هستیم. ایرانیان نگران امنیت ملی خود هستند. کردستان به روابط خود با همه کشورها، از جمله ایران احترام می‌گذارد. کردستان هرگز در توطئه علیه کشورهای همسایه خود حضور نداشته و اقلیم کردستان هرگز منشأ تهدید علیه این کشورها نبوده است.

او افزود: به باور من، در بیشتر مواقع، شاهد اتهام‌زنی‌ها و بزرگنمایی از شرایط توسط برخی علیه کردستان هستیم. اما از طرفی، ما شاهد سفر مقامات ایران به کردستان و قدردانی آن‌ها از اقلیم کردستان عراق و رویکرد مسئولانه آن هستیم.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق همچنین در پاسخ به سوالی درباره تحولات سوریه گفت: ما نمی‌توانیم در امور سوریه که یک کشور دیگری است مداخله کنیم. پیشنهاد دادیم که بین دولت تازه سوریه و کردهای سوریه میانجی‌گری کنیم. اما این یک خیابان دوطرفه است. دمشق نیز باید نیازهای کردها و دیگر اقلیت‌ها در سوریه را برطرف کند. این به نفع همه شهروندان سوریه خواهد بود. امیدواریم دولت سوریه، دولتی باشد که همه اقلیت‌ها در آن جایگاهی داشته باشند. از سوریه‌ای باثبات حمایت می‌کنیم.

او در پاسخ به سوال دیگری درباره حمایت امریکا از اقلیم کردستان عراق افزود: امریکا یکی از نزدیک‌ترین متحدان و شریکان کردستان است. حمایت ادامه یافته امریکا باارزش است. ما به‌دنبال تعمیق روابطمان با امریکا هستیم.

بارزانی در پاسخ به سوال دیگری درباره جنگ رژیم صهیونیستی و امریکا علیه ایران گفت: هیچکس خواستار جنگ نیست. تضعیف گسترده‌تر امنیت و ثبات در منطقه به ضرر همه کشورها خواهد بود. امیدواریم مذاکرات صلح تازه‌ای صورت بگیرد و بی‌ثباتی کنونی با ثبات و امنیت جایگزین شود.

او در پاسخ به سوالی درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود: ما خواستار جنگ نیستیم. امیدواریم مذاکره و گفت‌وگو جایگزین تهدید و جنگ شود.