افزایش مواد آلی و کاهش دبی آب، علت مرگ ومیر ماهیان در سد شهید کاظمی سقز

به گزارش کرد پرس، ایوب شریفی در تشریح این موضوع، گفت: طی روزهای گذشته گزارش هایی از مرگ ماهیان در محدوده سد شهید کاظمی دریافت کردیم که بلافاصله در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست و کارشناسان این اداره قرار گرفت. به همراه نماینده شبکه دامپزشکی شهرستان سقز، از محل بازدید کردیم و اقدامات تخصصی لازم برای بررسی علل تلفات انجام شد.

وی با اشاره به گونه ماهیان آسیب دیده، افزود: نتایج پایش ها نشان داد که عمده تلفات مربوط به ماهی کاراس (کپور سیمی) با نام علمی Carassius carassius بوده که از خانواده کپورماهیان است.

شریفی درباره دلایل زیست محیطی این تلفات توضیح داد: در فصل گرم سال، همزمانی دوره تخم ریزی ماهیان کاراس با افزایش دمای آب، موجب بالا رفتن بار مواد آلی در محدوده هایی از دریاچه سد شده است. پس از تخم ریزی و تخلیه محوطه شکمی، ورود آب آلوده به بدن ماهیان، زمینه ساز مرگ ومیر وسیع در بین آن ها شده است.

او افزود: اظهار کرد: نشانه های بیماری در این ماهیان شامل بی حالی، شنا در سطح آب، کمرنگ یا قرمز شدن پوست و خشکی فلس است. برای بررسی های دقیق تر، از ماهیان تلف شده نمونه برداری و به اداره کل محیط زیست ارسال شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز تأکید کرد: بیشترین تلفات در محدوده ای از رودخانه در نزدیکی روستای لگزی مشاهده شده که به دلیل کاهش دبی آب و افزایش غلظت آلودگی های آلی رخ داده است. همچنین از ورودی رودخانه به سد و محل تجمع لاشه ها نمونه برداری انجام شده که بر اساس پایش ها، روند تلفات در حال کاهش است.

شریفی در پایان با اشاره به وقوع موارد مشابه در تالاب زریوار هشدار داد: خشکسالی، کاهش آب های ورودی، گرمای هوا و کاهش اکسیژن محلول، همگی از عوامل مؤثر در این بحران زیست محیطی هستند. باید مدیریت منابع آب و جلوگیری از ورود فاضلاب های انسانی به این زیستگاه ها در اولویت قرار گیرد تا از گسترش چنین تلفات ناگواری جلوگیری شود.