آغاز ثبت نام در هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان

به گزارش کرد پرس، بر اساس اطلاعیه رسمی اداره کل هنرهای نمایشی، این جشنواره با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل تجربیات هنری در فضای بیرونی، ترویج مفاهیم اجتماعی، افزایش مشارکت فرهنگی و ایجاد ارتباط بی واسطه میان هنرمندان و شهروندان، در قالب بخش های مختلفی برگزار خواهد شد.

مسابقه تئاتر خیابانی با محورهایی چون همدلی، محیط زیست و فرهنگ ایثار، دیگرگونه های اجرایی شامل تئاتر محیطی و هنرهای اجرایی، تئاتر کودک و نوجوان با تمرکز بر مضامین آموزشی، بخش آیینی و سنتی، بخش بین الملل، بخش پژوهش و بخش ویژه «نیشتمان»، کارگاه های آموزشی تخصصی بخش های این جشنواره هستند.

نمایش های راه یافته به مرحله نهایی جشنواره در تاریخ ۱۵ مهرماه اعلام خواهند شد.

جشنواره امسال با مشارکت گسترده نهادهای ملی و استانی از جمله معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل هنرهای نمایشی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، انجمن هنرهای نمایشی ایران، مرکز ITI ایران، شهرداری و شورای شهر مریوان و استانداری کردستان برگزار می شود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پرتال رسمی جشنواره در درگاه ایران تئاتر مراجعه کرده یا با دبیرخانه دائمی این رویداد از طریق شماره های ۰۸۷۳۴۵۹۳۶۲۵ و ۰۸۷۳۴۵۹۴۵۶۷ تماس بگیرند.