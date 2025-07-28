پدر شهیدان مهابادی به خانواده شهیدش پیوست

به گزارش کردپرس، در پی درگذشت «خالد حاجی عباسی»، همسر شهید «ملیحه بابایی» و پدر شهیدان «امید و آرزو حاجی عباسی»؛ قاسم جلیلی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی در پیامی خطاب به خانواده شهید نوشت: پدران والامقامی که در راه رضای معبود از بهترین سرمایه‌های خویش گذشتند و فرزندان عزیز خود را در راه خدمت به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی نثار کردند، که هم اکنون امنیت و آرامش امروز کشور را مدیون خون شهدا هستیم، اسوه‌های ایثار و نمونه‌های برتر استقامت و فداکاری‌ هستند.

وی در این پیام با تسلیت فقدان مرحوم «خالد حاجی عباسی» پدر شهیدان «امید و آرزو حاجی عباسی» و همسر شهید «ملیحه بابایی»، برای این پدر و همسر فداکار و عزیز سفر کرده از درگاه خداوند متعال علودرجات برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بیت مکرم و همه منسوبین و بازماندگان ایشان مسالت کرد. شهید امید حاجی عباسی متولد ۱۳۶۰/۳/۲۰ و شهید آرزو حاجی عباسی متولد ۱۳۶۵/۶/۱ اهل شهرستان مهاباد بودند که در تاریخ ۲۳ بهمن سال ۱۳۶۵ براثر بمباران مهاباد توسط رژیم بعثی عراق به شهادت رسیدند. همچنین شهید ملیحه بابایی همسر خالد حاجی عباسی نیز متولد سال ۱۳۳۹/۶/۱ در همان تاریخ و براثر بمباران هوایی دشمن بعثی به شهادت رسیده بود.