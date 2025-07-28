سومین قربانی آتش سوزی آبیدر هم جان باخت

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان کردستان با اعلام این خبر، گفت: با نهایت تأسف، خبات امینی نیز به دلیل شدت بالای سوختگی جان باخت. سایر مصدومان همچنان در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کوثر تحت درمان هستند.

آتش سوزی گسترده در ارتفاعات آبیدر که طی عملیات مهار آن ۸ نفر از نیروهای امدادی و مردمی دچار مصدومیت شدند، تاکنون سه قربانی گرفته است. پیش تر، حمید مرادی در روز جمعه و چیاکو یوسفی نژاد در شب گذشته جان باخته بودند.

مقامات محلی با ابراز همدردی با خانواده جان باختگان، خواستار بررسی دقیق علل وقوع این آتش سوزی و تقویت امکانات ایمنی در مناطق طبیعی حساس شدند.