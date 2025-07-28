سقوط دو پهباد در اطراف اربیل

به گزارش کردپرس صبح روز دوشنبه ۲۸/ ۰۷/ ۲۰۲۵ دو پهباد در اطراف شهر اربیل سقوط کرد.

به نوشتۀ سایت اختصاصی تلویزیون روداو، یکی از این پهپادها در منطقه‌ای کوهستانی در نزدیکی مرز کورەسور و دیگری در ناحیه رزگاری شهرستان خبات سقوط کرده است.

سرویس ضدتروریسم اقلیم کردستان اعلام کرده که ساعت ۰۵:۵۰ صبح امروز، یک پهپاد بمب‌افکن در ناحیه رزگاری واقع در شهرستان خبات استان اربیل سقوط کرده و خوشبختانه هیچ خسارت جانی به همراه نداشته است.

نیروهای امنیتی ویدیویی از سقوط این پهپادها منتشر کرده‌اند و تأکید دارند که هیچ تلفات جانی گزارش نشده است.

بر اساس ویدیویی که به شبکه رسانه‌ای روداو ارسال شده، پهپاد ناحیه رزگاری بر روی بام یک منزل سقوط کرده است. یک مقام امنیتی به نام نواس هرکی به روداو گفته که این پهپاد بر روی یک کافه سقوط کرده است.

تاکنون هیچ مقام مرتبط با اقلیم کردستان اظهارنظر رسمی درباره سقوط این پهپادها ارائه نکرده است.