زخم آبیدر و هشدار جدی به استاندار جوان/ منصور اولی

کرد پرس- ماجرای فنس کشی بخش مهمی از عرصه طبیعی این کوهِ سربلند که برای مردمان سنندج و کردستان یک نماد هویتی مهم است یک ماه قبل همه را شوکه کرده بود که با واکنش موثر اما دیر هنگام استاندار فعلا این خطر از سر آبیدر گذشته است. چرا فعلا؟ چون تا این لحظه هیچگاه به صورت شفاف و روشن برای مردم بیان نشد که این دست اندازی را چه کس یا کسانی و با پشتیبانی چه نهاد و ارگانی انجام داده بودند. آیا پرونده ای در محاکم علیه شان تشکیل شده است یا نه؟

از کنارش گذشتند و خاطره خوبی از این از کنارگذشتن در افکار عمومی این دیار وجود ندارد و هر گاه ممکن است عاملان این هتک حرمت آبیدر چون اژدهایی هفت سر سر بربیاورند این بار طلبکارانه به آن دست درازی کنند.

به هر روی آتش سوزی مهیب آبیدر و تراژدی پس از آن هم زخم دیگری بود که دل مردم سنندج و کردستان را به درد آورد. در این فاجعه هم حتما کسان و ارگان هایی تقصیر کارند بلاشک. سئوال این است که آیا پرونده ای، ستادی، کارگروهی برای شناسایی عاملان و مقصران این تراژدی تشکیل شد؟

ستاد بحران استانداری کردستان آیا این مورد را بحران تلقی نمی کند؟ آیا دست درازی قبلی به آبیدر از نظر این اداره کل استانداری بحران نبود؟ معاون رییس جمهور از تهران پیام تسلیت صادر کرد و پیگیر وضعیت است اداره کل بحران استانداری کردستان اما انگار در «گوش فیل» خوابیده باشد.

به روند زخم های آبیدر که نگاه می کنیم و نحوه واکنش ادارات ذی ربطش، در قابی بزرگ تر در دل خود حاوی یک هشدار جدی به استاندار جوان کردستان است.

پیچ و تابش ندهیم و خیلی سرراست برویم سر اصل مطلب این است که اگر روند مدیریت و نحوه انتصابات در استان با روند فعلی ادامه داشته باشد آرش ذره تن لهونی به هیچ یک از اهداف توسعه ای خود در کردستان دست نخواهد یافت که هیچ بلکه مدیران ناکارآمد و نحوه عملکردشان او را بدجور زمین خواهند زد.

آقای استاندار از نحوه اداره برخی ادارات کل که قرار بوده است پیشران توسعه استان باشند و بسیاری از طرح های آقای استاندار هم بر اساس آن استوار شده خبر دارد؟ بلاتکلیفی در برخی ادارات از جمله میراث فرهنگی و گردشگری چنان در حال ضربه زدن به اعتبار استاندار است که هر آن ممکن است او را از ریشه برکند.

نگارنده همچنان اعتقاد دارد که اگر بدور از جناح بازی و دسته بازی های سیاسی قضاوت کنیم و از محافل چند نفره و منفعت طلبانه عبور کنیم، استاندار کردستان با ذهنیت توسعه گرای خود به شرطی که بیش از این وقت تلف نکند و نظام تدبیر را در استان از نو پایه ریزی کند، می تواند منشاء حرکاتی مثبت حتی در وضعیت فعلی کشور در استان باشد. کردستان ظرفیت های مهمی دارد که در این شرایط هم می تواند رو به توسعه حرکت کند اما نه با وضعیت فعلی مدیریتی استان.

آقای استاندار قطعا باید در جریان کج کارکردی های منطقه آزاد بانه – مریوان باشد. او قطعا باید بداند که وضعیت ادراه شهرداری های شهرهای استان چگونه است. مماشات در برابر برخی از مدیران ناکارآمد که چند نمونه مثالا در این وجیزه اشاره شد، پاشنه آشیل مدیریت عالی استان است.

دوستانه اگر بخواهیم با والی کردستان صحبت کرده باشیم باید توجه شان را به زخم آبیدر و نحوه برخورد مدیرانش به عنوان مشت نمونه خروار جلب کرده و از او بخواهیم تا دیر نشده دست به یک خانه تکانی بسیار جدی بزند در غیر این صورت موفق به پیگیری دغدغه هایش که بسیار هم مهم هستند در استان نخواهند شد.