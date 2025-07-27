نقشه بذری ارقام جدید گندم دیم در کردستان با هدف ارتقای بهره وری اجرا می شود

به گزارش کرد پرس، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، در جریان بازدید از مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، بر لزوم توسعه همکاری های علمی و میدانی میان این مؤسسه و جهاد کشاورزی استان تأکید کرد و هدف از این تعامل را ارتقای بهره وری در کشت دیم و استفاده حداکثری از ظرفیت های تحقیقاتی موجود عنوان کرد.

محمد صالح احمدی با اشاره به عملکرد موفق طرح های پژوهشی مؤسسه در سال های گذشته اظهار کرد: دستاوردهای مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم نقش مهمی در بهبود عملکرد گندم زارهای دیم کردستان ایفا کرده اند و کشاورزان استان از ارقام معرفی شده استقبال کرده و نتایج رضایت بخشی به دست آورده اند.

به گفته او، در سال های اخیر ۱۴ رقم جدید گندم دیم متناسب با شرایط اقلیمی و خاکی کردستان معرفی و کشت شده اند که بهبود عملکرد و رضایت بهره برداران را در پی داشته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر اهمیت اجرای نقشه بذری، گفت: این نقشه علمی که توسط پژوهشگران مؤسسه دیم تدوین شده، به عنوان ابزاری راهبردی برای انتخاب دقیق بذر، مدیریت زمان و مکان کشت و انطباق با ظرفیت های منطقه ای عمل خواهد کرد.

احمدی همچنین به اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه محصولات جایگزین در دیم زارها اشاره کرد و افزود: با بهره گیری از پشتیبانی پژوهشی، آموزش های ترویجی و برنامه ریزی هدفمند، فرآیند تنوع بخشی به الگوی کشت در اراضی دیم استان با شتاب بیشتری در حال اجرا است.

او با تأکید بر جایگاه مهم کشاورزی دیم در تأمین امنیت غذایی استان، بیان کرد: توسعه همکاری ها با مؤسسه تحقیقات دیم، بهره گیری عملی از نتایج پژوهشی و بومی سازی دانش فنی در سطح مزارع، راهکاری اثربخش برای پایداری تولید در دیم زارهای کردستان به شمار می رود.