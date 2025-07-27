۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۸

تصادف زنجیره ای در محور ارومیه به سرو با ٥ مصدوم و یک کشته

سرویس آذربایجان غربی-مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی از تصادف زنجیره‌ای در محور ارومیه به سرو با ۵ مصدوم و یک جان‌باخته خبر داد.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی اظهار کرد: ساعت ۱۱:۵۷ روز شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای بین یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس، خودرو سواری دنا و یک کامیون شش چرخ در محور ارومیه به سرو، به هلال‌احمر اعلام شد.

او افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات سرو از جمعیت هلال‌احمر شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند. پس از ارزیابی اولیه مشخص شد در این حادثه، یک نفر جان خود را از دست داده و ۵ نفر دیگر مصدوم شدند. 

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: نجاتگران پس از انجام عملیات رهاسازی پیکر فرد جان‌باخته را به مراجع ذی صلاح تحویل دادند و مصدومان نیز پس از اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

