عکاس مهابادی مدال طلای فدراسیون عکاسی هند را بە دست آورد

او اضافه کرد: اثر این عکاس مهابادی توانست در سومین دوره مسابقه بین المللی گرند اورآسیا در دسته عکاسی OPEN COLOR از بین تعداد یک هزار و ۸۹۷ عکس و ۴۷۷ شرکت کننده مقام نخست را به خود اختصاص دهد.

رییس انجمن سینمای جوانان مهاباد گفت: مسابقه عکاسی هنری PHOTO SALON GRAND EURASIA ۲۰۲۵ CIRCUIT توسط انجمن عکاسان «اوراسیا» (روسیه،چین،هند،آفریقای جنوبی) برگزار می‌شود.

او اظهار کرد: این عکاس جوان مهابادی سال گذشته نیز موفق به کسب رُبان آبی فدراسیون بین المللی هنر عکاسی(FIAP) و ۹ پذیرش از مسابقات وزارت آموزش عالی، تحقیقات و نوآوری کشور عمان در بخش محیط زیست شد.

شکیبایی عکاس و هنرمند جوان و متولد ۱۳۷۵ در شهر مهاباد و دانش‌آموخته‌ مهندسی عمران است که هنر عکاسی را از سال ۱۳۹۵ در انجمن سینمای جوانان مهاباد آغاز کرد و اکنون در بخش عکس خیابانی و محیط زیست به یکی از چهره‌های مطرح تبدیل شده است. او در جشنواره‌های ملی و بین المللی موفق به کسب عناوین مختلف شده است.