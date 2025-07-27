طرح های جامع سنندج، بیجار و قروه بازنگری می شوند

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در نشست کمیسیون ماده ۵ شهرهای سنندج، بیجار و مریوان، بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های بومی و کنشگران محلی در اجرای طرح های جامع شهری تأکید کرد و خواستار بازنگری قوانین موجود و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری برای توسعه پایدار در این شهرها شد.

وی با تأکید بر اهمیت نقش آفرینی ظرفیت های بومی و کنشگران محلی در توسعه شهری، خواستار بازنگری در اجرای قوانین و استفاده بهینه از دارایی های شهری شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و ذی نفعان محلی در فرآیند تهیه و اجرای طرح جامع شهرها، گفت: برای تحقق اهداف اسناد توسعه ای به ویژه در شهرهای سنندج، بیجار و قروه، باید ظرفیت های موجود در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی مورد بهره برداری قرار گیرد.

حبیبی با اشاره به قانون مربوط به تپه های شهری که در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شده، افزود: با وجود ۲۷ تپه در محدوده شهر سنندج، اکنون زمان آن فرا رسیده که قانون مذکور با نگاهی آسیب شناسانه مورد بازنگری قرار گیرد و این بازنگری می تواند زمینه ساز جذب سرمایه گذاران و ایجاد فرصت های اقتصادی در شهر باشد.

وی در ادامه به اهمیت مشارکت عمومی در تدوین و اجرای سند راهبردی پنج ساله شهرداری سنندج اشاره کرد و اظهار کرد: همفکری با کنشگران محلی در حوزه های مختلف، ضامن دستیابی به راهکارهای پایدار و اصولی برای توسعه شهری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان همچنین مولدسازی دارایی های شهری را ابزاری کارآمد برای تأمین منابع مالی پایدار در توسعه خدمات شهری دانست و بر لزوم پرداخت کامل سهم شهرداری ها از محل فروش اموال مازاد دولتی تأکید کرد.

در این نشست، ۲۹ پرونده شهری شامل ۲۰ مورد از سنندج، ۴ مورد از بیجار و ۵ پرونده از مریوان بررسی شد. بیشتر این درخواست ها به موضوعاتی چون تغییر کاربری، افزایش سطح اشغال و افزایش تراکم اراضی اختصاص داشت. در نهایت ۲۶ پرونده تصویب و ۳ مورد برای بررسی بیشتر از دستور کار خارج شد.