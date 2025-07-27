اگر به زبان و فرهنگ ما احترام نگذارند، برخورد متقابل خواهیم کرد

به گزارش کردپرس، در واکنش به تصمیم وزارت آموزش عالی عراق مبنی بر ممنوعیت ترجمه سؤالات امتحانی به زبان کردی در دانشگاه‌ها، دو وزارت‌خانه اقلیم کردستان به‌شدت این اقدام را محکوم کردند.

آرام محمد قادر، وزیر آموزش عالی اقلیم کردستان، اعلام کرد: «این تصمیم وزارت آموزش عالی دولت فدرال که از ترجمه سؤالات امتحانات و سخنرانی‌ها به زبان کردی در دانشگاه‌ها جلوگیری می‌کند، برخلاف اصول زندگی مشترک و بی‌احترامی آشکار به فرهنگ و هویت اقوام غیرعرب در عراق فدرال است. ما به‌شدت این اقدام را محکوم می‌کنیم. این تصمیم بازگشتی خطرناک به فرهنگ بعثیسم و تمرکزگرایی افراطی است؛ فرهنگی که در مراحل مختلف، تلاش کرده حافظه تاریخی ملت عراق را پاک کند.»

وی افزود: «همه طرف‌ها باید به خوبی بدانند که هرکس به زبان، فرهنگ و هویت ما احترام نگذارد، ما نیز با همان نگاه به فرهنگ و زبان او برخورد خواهیم کرد.»

در همین حال، وزارت فرهنگ و جوانان اقلیم کردستان نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم‌کردن هرگونه اقدام علیه زبان کردی، اعلام کرد: «متأسفانه طبق تصمیم شماره ۶۴۹۶ مورخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵، وزارت آموزش عالی عراق خطاب به دانشگاه‌های موصل، کرکوک و دیاله، استفاده از زبان کردی در سؤالات امتحانی را ممنوع کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بر اساس بند اول ماده چهارم قانون اساسی عراق، زبان کردی در کنار زبان عربی، زبان رسمی کشور است.»

در بیانیه همچنین آمده است: «این تصمیم برخلاف مواد و محتوای قانون شماره ۷ سال ۲۰۱۴ درباره زبان‌های رسمی عراق است که در روزنامه رسمی عراق (الوقائع العراقیه) با شماره ۴۳۱۱ در فوریه ۲۰۱۴ منتشر شده است. در ماده سوم آن صراحتاً آمده که زبان عربی و زبان کردی، دو زبان رسمی عراق هستند.»

در پایان این بیانیه، ضمن محکوم‌کردن این اقدام غیرقانونی، از نهادهای قانونی عراق خواسته شده است که علاوه بر لغو فوری این تصمیم، مسئولان صدور چنین تصمیماتی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.