به گزارش کردپرس، دفتر رسانه‌ای دکتر خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق، روز شنبه ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرد که طی تماس تلفنی با وزیر آموزش عالی فدرال، موضوع حذف زبان کردی از فرایند آزمون‌ها در دانشگاه‌های مناطق مورد مناقشه را پیگیری کرده است.

در این تماس، وزیر آموزش عالی متعهد شده است که امتحانات امسال مطابق روال سال‌های گذشته برگزار شود و زبان کردی در طراحی سؤال و پاسخ‌دهی آزمون‌ها مجاز خواهد بود.

هم‌زمان، شاخوان عبدالله، نایب‌رئیس پارلمان عراق نیز با صدور بیانیه‌ای اختصاصی اعلام کرد که به‌طور مستقیم با وزیر آموزش عالی در این باره گفت‌وگو کرده و رسماً این تصمیم را لغو کرده است.

وی افزود: «وزیر آموزش عالی به من گفت که چنین بخشنامه‌ای با بی دقتی به همراه چندین دستور رسمی دیگر امضا شده و من آن را لغو کرده‌ام. همچنین، وزیر آموزش عالی به من اطمینان داد که این دستور لغو شده و به دانشگاه کرکوک نیز این موضوع اطلاع داده شده است.»

این برای دومین بار طی یک سال اخیر است که وزارت آموزش عالی عراق تصمیم به حذف زبان کردی در دانشگاه‌های مناطق مشمول ماده ۱۴۰ قانون اساسی می‌گیرد، اما با مخالفت گسترده و عقب‌نشینی روبه‌رو می‌شود. نخستین مورد در دسامبر ۲۰۲۴ اتفاق افتاد و با مداخله دوباره شاخوان عبدالله، آن تصمیم نیز لغو شده بود.

لازم به ذکر است که مطابق قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ و همچنین قانون رسمی زبان‌ها (شماره ۷ سال ۲۰۱۴)، زبان کردی در کنار عربی یکی از دو زبان رسمی کشور است.