به گزارش کردپرس، وزارت آموزش عالی عراق، برگزاری آزمونها به زبان کردی در دانشگاههای استانهای کرکوک، موصل و دیاله را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم شامل تمامی دانشگاههای دولتی و خصوصی در این سه استان میشود که همگی در دسته «مناطق مورد مناقشه میان اقلیم کردستان و عراق» قرار دارند.
بر اساس این دستورالعمل، هیچ دانشگاهی حق ندارد سؤالات آزمون را به زبان کردی ارائه دهد و دانشجویان نیز مجاز نخواهند بود پاسخها را به زبان مادری خود، یعنی کردی، بنویسند. همچنین وزارت آموزش عالی تهدید کرده است که در صورت سرپیچی از این تصمیم، با دانشگاهها برخورد خواهد شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طبق قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵، زبان کردی در کنار زبان عربی، زبان رسمی کشور شناخته شده است. با این حال، در اطلاعیهی جدید وزارت آموزش عالی، بهجای زبان کردی، تنها زبان انگلیسی در کنار عربی به عنوان زبانهای رسمی دانشگاهی معرفی شدهاند.
