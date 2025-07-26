استاندار کردستان: قطعی برق باید عادلانه و با اطلاع قبلی انجام شود

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی، گفت: خاموشی های ناگهانی موجب نارضایتی مردم و اختلال در زندگی روزمره آنان شده و باید مدیریت آنها همراه با شفافیت باشد.

وی با اشاره به بحران ناترازی انرژی در کشور، خواستار توزیع عادلانه انرژی و پرهیز از قطع برق مراکز حیاتی نظیر بیمارستان ها، تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ آب شد.

استاندار کردستان همچنین، نحوه ضعیف اطلاع رسانی خاموشی ها و عدم عدالت در اجرای آن را از عوامل مهم نارضایتی مردم دانست و افزود: قطع برق بدون اعلام قبلی نباید تکرار شود.

در ادامه جلسه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اظهار کرد: بخشی از خاموشی ها بدون برنامه ریزی و ناشی از مشکلات فنی، فشار شبکه یا بار اضافی است که از مرکز کنترل شبکه برق اعمال می شود.

محمدسعید سلطانی این نوع قطعی ها را متفاوت از خاموشی های زمان بندی شده دانست که با هدف صرفه جویی یا توسعه شبکه صورت می گیرند و اطلاع رسانی قبلی دارند.

در پایان جلسه نیز، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گزارشی از پیشرفت پروژه انتقال آب به شهرستان بانه برای کاهش تنش آبی این منطقه ارائه کرد.

استاندار کردستان همچنین در بخشی از سخنان خود، با ابراز تأسف از درگذشت حمید مرادی، فعال محیط زیست در جریان مهار آتش سوزی آبیدر، این ضایعه را به خانواده آن مرحوم و مردم استان تسلیت گفت.