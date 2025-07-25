به گزارش کردپرس، حسین عرب، نماینده مستقل از ائتلاف نزدیک به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، میگوید: پیشبینی نمیکنم انتخابات در موعد مقرر برگزار شود، چرا که در آیندهای نزدیک با بحرانهایی داخلی و خارجی روبهرو خواهیم شد.
به نوشته رسانه تحلیلی خبری دراو میدیا حسین عرب بیان داشته است: بحران تازهای میان اسرائیل و آمریکا از یکسو، و ایران از سوی دیگر در حال شکلگیری است و عراق در میانه این کشمکش قرار خواهد گرفت که تأثیر مستقیمی بر آن خواهد گذاشت.
به گفته این نماینده، احتمال دارد برخی طرفها عراق را به یکی از این دو جبهه بکشانند، که همین امر تهدیدی مشابه با جنگهای گذشته خواهد بود، تهدیدی که دولت پیشین توانسته بود از آن جلوگیری کند.
او همچنین تأکید کرد: ما به آمریکا وابستگی اقتصادی داریم و نمیتوانیم کشور را وارد بحرانی بزرگ کنیم آن هم بر سر یک مسئلهی حساس و پرتنش. اینطور نیست که آمریکا به ما هشدار دهد و ما آن را نادیده بگیریم؛ چنین برخوردی مسیر را به سوی رویارویی خواهد برد.
او هشدار داد: برخی میخواهند با تصویب قانون حشد الشعبی، زمینهی رویارویی با آمریکا را فراهم کنند، کسانی نیز هستند که خواهان کشاندن دولت و کشور به این بحراناند. اما ما چنین مجالی نخواهیم داد، چراکه نمیخواهیم روابط عراق با جامعه جهانی و قدرتهای جهانی به خطر بیفتد.
