به گزارش کردپرس، صفدر نیازی شهرکی در نشست بررسی روند پیشرفت و مسائل و مشکلات اجرای این طرحها در استان آذربایجان غربی ، اظهار کرد: طرحهای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی در سطحی بالغ بر ۶۱ هزار و ۵۷۰ هکتار از اراضی استان در حال اجرا است.
او ادامه داد: از این میزان، ۱۲ هزار و ۹۵۰ هکتار در شهرستان پیرانشهر در جنوب استان و ۴۸ هزار و ۶۲۰ هکتار دیگر در شهرستانهای خوی، چایپاره، ماکو، شوط و پلدشت واقع شدهاند.
شهرکی با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصدی این طرحها افزود: با بهرهبرداری از این طرحها، گام مهم و مؤثری در راستای ارتقای بهرهوری منابع آب و خاک و تأمین امنیت غذایی در استان برداشته خواهد شد.
پیشرفت ۸۰ درصدی اجرای شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب کشور در آذربایجان غربی
مدیر کل دفتر شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی وزارت جهاد کشاورزی نیز از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب کشور در استان آذربایجان غربی خبر داد.
ابوالحسنی تصریح کرد: با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۳ عملیات اجرایی طرح در بخش تامین و توزیع توسط شرکت آب منطقهای و سازمان جهاد کشاورزی استان آغاز شده و در حال حاضر در هفت شهرستان شمالی استان (خوی، شوط، پلدشت، چالدران، ماکو و قره ضیالدین) و ۱۹۰ روستای زراعی آن با هدف بهرهبرداری در سطح ۴۸۶۲۰ هکتار تا پایان شهریور ماه سالجاری در دستور کار جدی وزارت متبوع قرار گرفته است.
بر اساس اعلام جهاد کشاورزی استان؛ طرح شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب کشور، یکی از بزرگترین پروژههای زیربنایی حوزه کشاورزی در سالهای اخیر است. این طرح با هدف بهینهسازی مصرف آب، افزایش کارایی آبیاری و توسعه توزیع عادلانه آب در مناطق مرزی کشور اجرا میشود.
