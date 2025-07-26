به گزارش کردپرس، جمیل بایک، رئیس مشترک شورای رهبری KCK، در سومین بخش از مصاحبهاش با روزنامه ینی یاشام در چارچوب «فرآیند صلح و جامعه دموکراتیک» گفت: «مبارزه مسلحانه دیگر به هدف خدمت نمیکند و باید از صحنه کنار گذاشته شود. ما آماده فعالیت در عرصه سیاست دموکراتیک هستیم.»
رهبری اوجالان و تغییر پارادایم
بایک گفت: «امروز اوجالان تنها رهبر کردها نیست، بلکه رهبر همه ملتهای خاورمیانه است. حرکت ما نیز باید در همین سطح عمل کند. اوجالان پارادایم خود را توسعه داده و اکنون مشغول ساخت سیستم آن است. به همین دلیل ما آکادمی علوم اجتماعی و آکادمی مدرنیته دموکراتیک را تأسیس کردیم و همان کار سوسیالیستی را که او مناسب میداند، ادامه میدهیم و کادرهایمان را تربیت میکنیم.»
مبارزه را کنار نگذاشتهایم
او با تأکید بر اینکه پایان مبارزه مسلحانه به معنای رها کردن مبارزه نیست، افزود: «حزب ما همیشه در حوزه فلسفه، ایدئولوژی و سبک زندگی مبارزه کرده و از این پس نیز همینگونه خواهد بود. مسلحانه باشد یا نباشد، این موضوع برای ما اهمیتی ندارد. ما بر اساس اهداف خود حرکت میکنیم و ابزارهای لازم را توسعه دادهایم. اکنون یک استراتژی جدید پیش رو داریم و در حال تحقق آن هستیم.»
سلاح دیگر به هدف خدمت نمیکند
بایک تصریح کرد: «اوجالان گفته است که ابزار باید در خدمت هدف باشد و هدف و ابزار باید همدیگر را تکمیل کنند. اگر ابزاری به هدف خدمت نکند، نباید استفاده شود. سلاح در یک دوره به هدف خدمت میکرد، اما اکنون دیگر نمیکند. آنچه باید با مبارزه مسلحانه انجام میشد، انجام شده است. از این پس باید ابزارهای دیگری به کار گرفته شود و برای این کار، ترکیه باید قوانین خود را تغییر دهد تا جامعه دموکراتیک بتواند سازمان یابد و توسعه پیدا کند. اولویت، سازمانیابی جامعه و حفاظت از آن است.»
اشاره به نقش دولت باغچه لی و تجربه تاریخی
بایک با اشاره به نقش دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی، گفت: «باغچه لی مصطفی کمال آتاتُرک را الگو قرار میدهد. مصطفی کمال زمانی که دولت و ملت ترک در خطر بودند، بر شوروی و کردها تکیه کرد و با پشتوانه آنها به لوزان رفت. اما بعد از به رسمیت شناختهشدن در لوزان، از شوروی و کردها فاصله گرفت و به ناتو پیوست و اقدامات سرکوبگرانهای علیه کردها انجام داد. باغچه لی هم شرایط مشابهی را میبیند. مبارزه ما آنها را به نقطهای رسانده که با بحران بقا روبهرو شدهاند. آنها میخواستند اوجالان را به فراموشی بسپارند و PKK را نابود کنند اما هرچه تلاش کردند، بیشتر شکست خوردند. اکنون با تحولات خاورمیانه، نظام دولت-ملت ورشکسته است و اگر با کردها توافق نکنند، برای خودشان خطری جدی خواهد بود.»
کردها قدرت تعیینکننده سرنوشت در خاورمیانه
بایک افزود: «کردها اکنون به نیرویی تبدیل شدهاند که سرنوشت همه را در خاورمیانه تعیین میکند. ترکیه، اسرائیل و ایران به کردها نیاز دارند. اوجالان این موضوع را دیده و خواهان حل مسئله کُرد شده است و این امر به سود ترکیه است؛ زیرا تنها راه نجاتش همین است. ما تمام موانع را برداشتیم و به ترکها و جهان نشان دادیم که هیچ مانعی باقی نمانده است. اکنون همه میگویند که دولت باید گام بردارد.»
تأثیر اوجالان بر تغییر و تحولات در دولت ترکیه
او گفت: «اوجالان فقط جنبش را تغییر نمیدهد، بلکه در خود ترکیه و در دولت هم تغییر ایجاد میکند. این سبک اوجالان است؛ با تغییر خود، طرف مقابلش را هم تغییر میدهد. یا دولت گام برمیدارد یا نتیجهای دیگر رقم خواهد خورد. راه دیگری وجود ندارد. شرایط به نفع ماست و ابتکار عمل در دست ماست.»
اولویت PKK آزادی اوجالان است
بایک تأکید کرد: «اقدامات اوجالان باید بهخوبی درک شود و نباید در انجام آنها تأخیر کرد. اگر این موارد رعایت شود، حتی اگر دولت نخواهد، مجبور به اقدام خواهد شد. اولویت ما فراهمسازی شرایط آزادی و فعالیت اوجالان است. این موضوع باید دستور کار اصلی ما و ترکیه باشد. اوجالان میگوید: آزادی فردی، آزادی جامعه است و آزادی جامعه، آزادی فردی. ما آزادی او را آزادی جامعه کرد میدانیم. اگر او را به رسمیت بشناسند، بقیه کارها آسان خواهد بود. باید گامهای قانونی برداشته شود؛ این امر نیازمند اصلاحات حقوقی است.»
