بودجه جنگ باید صرف آموزش و سلامت شود

به گزارش کردپرس، بیست‌وسومین دوره جشنواره فرهنگ و طبیعت مونزور با شعار «درسیم زندگی است؛ به طبیعت، اراده، زبان و باورم دست نزن» که از سه روز پیش آغاز شده، امروز نیز ادامه یافت. امروز نشستی با عنوان «فرمان‌های حکومتی (KHK)، اخراج‌ها و تحولات سیاسی» در خیابان هنر برگزار شد که مدیریت آن را رئیس مشترک انجمن حقوق بشر (İHD) شعبه درسیم بر عهده داشت.

آیفر کوچاک: صلح شرط دموکراسی و عدالت اجتماعی

در این نشست، آیفر کوچاک، رئیس مشترک KESK، با اشاره به اخراج ۱۳۵ هزار نفر در سال‌های اخیر گفت: «مبارزه کارگری بخشی جدایی‌ناپذیر از روند دموکراتیک شدن جامعه است. از یک سو از صلح صحبت می‌شود اما از سوی دیگر شهرداران و جوانان بازداشت می‌شوند. بدون صلح، توسعه روندهای دموکراتیک ممکن نیست. روندهای درگیری، جامعه را به‌شدت دوقطبی کرده و بیشترین آسیب را کارگران متحمل می‌شوند.»

او با اشاره به نقش روند صلحی که عبدالله اوجالان آغاز کرده بود، افزود: «فرآیند صلح به ما این فرصت را می‌دهد که تشکل‌های کارگری را تقویت کنیم. ایجاد شرایط صلح مسئولیت ماست. اگر بودجه‌ای که امروز صرف جنگ می‌شود برای آموزش و سلامت هزینه می‌شد، شرایط بسیار متفاوتی داشتیم. ما هم از روند صلح حمایت می‌کنیم و هم برای ارتقای استانداردهای دموکراتیک مبارزه خواهیم کرد.»

انتقادات به KHK و تأثیرات آن بر جامعه

محمد صدیق آکین، رئیس مشترک اتحادیه کارکنان بخش بهداشت و خدمات اجتماعی (SES)، در این نشست گفت: «فرمان‌های حکومتی (KHK) حدود یک‌ونیم میلیون نفر را مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. KHK فقط به اخراج شغلی محدود نیست؛ بسیاری از افراد اخراج‌شده در مسیرهای خطرناک مهاجرت جان باخته‌اند و بسیاری دیگر با بازداشت، زندان و انزوای اجتماعی روبه‌رو هستند. طی ۹ سال گذشته ۱۱۵۲ نفر از KHK‌لی‌ها جان خود را از دست داده‌اند. سیاست‌های قطبی‌سازی، جنگ و درگیری، خشونت را به فرهنگ غالب جامعه تبدیل کرده است. برای رسیدن به سلامت اجتماعی باید آتش‌بس، آشتی اجتماعی و مواجهه با حقیقت آغاز شود.»

مشکلات معلمان و نظام آموزشی

عزت ایلداش، دبیرکل سازماندهی اتحادیه آموزش و علوم (Eğitim Sen)، نیز با اشاره به مشکلات ساختاری آموزش گفت:

«اکنون حدود یک میلیون معلم در ترکیه در انتظار استخدام رسمی هستند و این وضعیت نه‌تنها زندگی شخصی آنها بلکه کیفیت آموزش را هم تحت‌تأثیر قرار داده است.»

این نشست با پرسش و پاسخ به پایان رسید و جشنواره با برگزاری پنلی درباره مسائل زنان ادامه خواهد داشت.