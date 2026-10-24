ماموستا قادری:امیدواریم شاهد شکست دشمنان ایران در انتخابات آمریکا و رژیم صهیونیستی باشیم

ماموستا قادری:

سرویس کرمانشاه _ ماموستا قادری، امام‌جمعه پاوه با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، ابراز امیدواری کرد جریان‌های حامی سیاست‌های خصمانه علیه ایران و کشورهای اسلامی در انتخابات پیش‌رو با شکست مواجه شوند و ملت‌های منطقه از پیامدهای دشمنی و تنش در امان بمانند.

به گزارش کردپرس؛ حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه پاوه، با بررسی مسائل سیاسی، اجتماعی و دینی، درباره تهدیدهای رژیم صهیونیستی، گسترش اسلام، جایگاه قرآن کریم، موفقیت ورزشکاران ایرانی، اخلاق اسلامی و آسیب‌های استفاده نادرست از هوش مصنوعی سخن گفت.

امام‌جمعه پاوه با اشاره به تهدیدهای بنیامین نتانیاهو علیه ایران و کشورهای اسلامی، این مواضع را در چارچوب نگرانی‌های سیاسی و انتخاباتی وی ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد تحولات سیاسی به‌گونه‌ای رقم بخورد که زمینه ادامه سیاست‌های خصمانه علیه ملت‌های منطقه فراهم نشود.

وی همچنین با انتقاد از تغییر مواضع رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: سیاست‌های این کشور تابع منافع و محاسبات سیاسی است و نمی‌توان بدون توجه به این واقعیت، تصمیم‌ها و مواضع واشنگتن را ارزیابی کرد.

ماموستا قادری با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، ابراز امیدواری کرد جریان‌های حامی سیاست‌های خصمانه علیه ایران و کشورهای اسلامی در انتخابات پیش‌رو با شکست مواجه شوند و ملت‌های منطقه از پیامدهای دشمنی و تنش در امان بمانند.

امام‌جمعه پاوه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آمار اعلام‌شده درباره مسلمان‌شدن ۱۳۶ هزار زندانی در آمریکا طی دو دهه گذشته، این موضوع را نشانه‌ای از تداوم گرایش به اسلام در شرایط تبلیغات منفی علیه این دین دانست.

وی با اشاره به این آمار گفت: درحالی‌که برخی سیاستمداران آمریکایی مواضع منفی علیه اسلام دارند، افرادی در همان کشور به این دین گرایش پیدا می‌کنند؛ موضوعی که از نگاه وی، اهمیت شناخت آموزه‌های اسلامی را نشان می‌دهد.

ماموستا قادری بر ضرورت معرفی صحیح اسلام از طریق اخلاق نیکو، رفتار شایسته و عمل به آموزه‌های قرآن کریم تأکید کرد و شناخت درست این دین را راهی برای مقابله با قضاوت‌های نادرست و تبلیغات ضداسلامی دانست.

وی در ادامه با اشاره به مضمون آیه ۱۳ سوره حجرات، بر ضرورت شناخت متقابل ملت‌ها و احترام به تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی تأکید کرد و یادآور شد: تفاوت اقوام و ملت‌ها نباید بهانه‌ای برای تحقیر، تبعیض و بیگانگی باشد.

امام‌جمعه پاوه شناخت صحیح اسلام و پرهیز از قضاوت‌های نادرست درباره پیروان ادیان را از ضرورت‌های تعامل میان ملت‌ها دانست.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های برگزارشده در آمریکا و موفقیت ورزشکاران ایرانی در مسابقات آسیایی ژاپن را تبریک گفت.

ماموستا قادری همچنین قهرمانی یاسین خسروی، ورزشکار اهل بانه‌وره پاوه، را موجب افتخار مردم منطقه دانست و این موفقیت را به وی، خانواده‌اش و مردم منطقه تبریک گفت.

وی اهتزاز پرچم ایران در رقابت‌های بین‌المللی را مایه خوشحالی و سربلندی ملت ایران دانست و برای ورزشکاران کشور، به‌ویژه قهرمانان منطقه، آرزوی سلامتی و موفقیت‌های بیشتر کرد.

امام جمعه پاوه در ادامه خطبه‌ها، با اشاره به گسترش هوش مصنوعی و افزایش استفاده از فضای مجازی، نسبت به پیامدهای استفاده نادرست از این فناوری‌ها هشدار داد.

وی از خانواده‌ها خواست حریم خصوصی خود را جدی بگیرند و از انتشار تصاویر، اطلاعات و مطالب خصوصی خانوادگی در فضای مجازی خودداری کنند.

ماموستا قادری گفت: هوش مصنوعی در کنار امکانات و قابلیت‌های فراوان، در صورت استفاده ناآگاهانه می‌تواند به ابزاری برای آسیب‌رساندن به افراد و خانواده‌ها تبدیل شود، و در این شرايط گ افزایش آگاهی عمومی و مراقبت از اطلاعات شخصی یک ضرورت است.

وی هشدار داد: بی‌توجهی به پیامدهای فناوری‌های نوین ممکن است آسیب‌هایی به دنبال داشته باشد که آثار آن به یک فرد محدود نماند و خانواده‌ها و بخش‌های مختلف جامعه را درگیر کند.