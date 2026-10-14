دیدار مظلوم عبدی و مسرور بارزانی درباره تحولات سوریه و حقوق کُردها

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه با «مسرور بارزانی» نخست‌وزیر اقلیم کردستان دیدار کرد و دو طرف درباره آخرین تحولات سوریه و منطقه، حفظ امنیت و ثبات و حقوق کُردها و دیگر اقلیت‌های سوریه گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه، روز ۱۳ اکتبر با «مسرور بارزانی» نخست‌وزیر اقلیم کردستان، دیدار کرد. دولت اقلیم کردستان با انتشار بیانیه‌ای، جزئیاتی از این دیدار و محورهای گفت‌وگوی دو طرف را اعلام کرد.

بر اساس این بیانیه، در این دیدار وضعیت عمومی سوریه و آخرین تغییرات و تحولات این کشور و منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف همچنین بر اهمیت حفظ صلح، امنیت و ثبات در سوریه تأکید کردند و ضرورت تضمین حقوق کُردها و دیگر اقوام و گروه‌های تشکیل‌دهنده جامعه سوریه را مورد توجه قرار دادند.

این دیدار در شرایطی انجام شد که تحولات سیاسی و امنیتی سوریه و روند روابط میان دولت دمشق و نیروهای کُرد، از موضوعات مهم مورد توجه بازیگران منطقه‌ای قرار دارد.