سرویس سوریه - پنجمین کاروان آوارگان مناطق روستایی سره‌کانی با حضور ۳۸۱ خانواده، دوشنبه از اردوگاه سره‌کانی در حسکه حرکت کرد تا این خانواده‌ها به روستاهای خود بازگردند.

به گزارش کردپرس، پنجمین کاروان بازگشت آوارگان سره‌کانی متشکل از ۳۸۱ خانواده، روز سه‌شنبه اردوگاه سره‌کانی (تلای) در حسکه را به مقصد روستاهای محل سکونت اصلی خود ترک کرد. این کاروان در چارچوب روند بازگشت خانواده‌های آواره به مناطق روستایی سره‌کانی، تل تمر و زَرگان حرکت کرده است.

این بازگشت در ادامه تلاش‌ها برای بازگرداندن آوارگان به مناطق محل سکونت پیشین خود صورت می‌گیرد؛ مناطقی که شماری از ساکنان آن‌ها در پی تحولات امنیتی و نظامی ناچار به ترک خانه‌هایشان شده بودند.

پیش از این نیز چهارمین کاروان بازگشت آوارگان، متشکل از ۵۱۸ خانواده، در ۸ اکتبر به روستاهای خود بازگشته بود.

بر اساس گزارش منتشرشده، پنجمین کاروان آوارگان سره‌کانی به تل تمر رسیده است.