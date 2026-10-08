جهان باید نگران یک پاندمی طاعون باشد؟

یک استاد دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران گفت: طاعون بیماری خطرناکی است، اما برخلاف تصویری که گاهی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌شود، یک بیماری غیرقابل‌کنترل نیست.

به گزارش کردپرس، دکتر مصطفی نوری‌زاده درباره طاعون در روسیه و اینکه آیا جهان باید نگران یک پاندمی جدید باشد؟ گفت: مرگ یک خانم ۲۸ ساله که در مؤسسه تحقیقات ضدطاعون ایرکوتسک در سیبری روسیه مسغول به کار بود، طی روزهای اخیر نگرانی‌هایی درباره احتمال ابتلا به طاعون ریوی و و شروع یک پاندمی جدید ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: حدود ۲۰۰ نفر از افراد در تماس با این خانم تحت مراقبت قرار گرفته‌اند و بخش‌هایی از بیمارستان محل بستری او نیز تحت محدودیت قرار گرفته است. خوشبختانه تاکنون هیچ مورد دیگری از طاعون در میان افراد دیگر شناسایی نشده و مقام‌های روسیه علت مرگ را همچنان پنومونی با منشأ نامشخص که می‌تواند هر ویروس یا باکتری باشد اعلام کرده‌اند. سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرد که بر اساس اطلاعات موجود، خطر برای جمعیت عمومی در حال حاضر پایین ارزیابی می‌شود.

این استاد دانشگاه گفت: برخلاف شایعات این چند روزه طاعون یک بیماری عفونی باکتریایی است نه ویروسی، که عامل آن Yersinia pestis است، نوعی باکتری‌ که به‌طور طبیعی در برخی جوندگان و کک‌های آلوده وجود دارد. شایع‌ترین شکل بیماری، طاعون بوبونیک است که معمولاً از طریق گزش کک آلوده منتقل می‌شود و با تب، لرز، ضعف و تورم دردناک غدد لنفاوی یا بوبو همراه است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت ورود باکتری به خون، طاعون سپتی‌سمیک ایجاد شده و اگر ریه‌ها درگیر شوند، طاعون ریوی شکل می‌گیرد. این نوع طاعون خطرناکتر از دو نوع قبل است و بیمار مبتلا می‌تواند با انتشار ذرات تنفسی، بیماری را به افراد نزدیک منتقل کند.

نوری‌زاده گفت: تشخیص بیماری طاعون تنها بر اساس علائم امکان‌پذیر نیست، زیرا تب، ضعف، سرفه و علائم ریوی می‌توانند در بسیاری از عفونت‌های دیگر نیز دیده شوند. برای تأیید آزمایشگاهی، بسته به شکل بیماری می‌توان از خون، نمونه مایع و خلط استفاده کرد. آزمایش‌های اختصاصی می‌توانند حضور یرسینیا پستیس یا آنتی‌ژن‌های آن را مشخص کنند و روش‌های مولکولی مانند PCR و یا تست‌های آنتی ژن نیز در مراکز مجهز کاربرد دارند.

وی تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی، طاعون در عصر حاضر یک بیماری غیرقابل درمان نیست. آنتی‌بیوتیک‌های مؤثر علیه باکتری یرسینیا در دسترس هستند و هرچه درمان زودتر آغاز شود، احتمال نجات بیمار بیشتر است. بر اساس CDC، آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند جنتامایسین و برخی فلوروکینولون‌ها از گزینه‌های خط اول درمان محسوب می‌شوند. افرادی که تماس نزدیک و قابل‌توجهی با بیمار مبتلا به طاعون ریوی داشته‌اند نیز ممکن است نیازمند پایش پزشکی و در برخی شرایط دریافت آنتی‌بیوتیک پروفلاکسی باشند.

طاعون به پاندمی تبدیل نخواهد شد چون...

استاد دانشگاه علوم پزشکی آزاد تأکید کرد: طاعون به پاندمی تبدیل نخواهد شد چراکه انتقال انسان‌به‌انسان عمدتاً زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرد به طاعون ریوی مبتلا باشد. برخلاف کووید ۱۹ که انتقال پیش‌علامتی و حتی بدون علامت نقش بسیار مهمی در انتشار جهانی داشت، در طاعون ریوی بیمار معمولاً به‌سرعت دچار بیماری آشکار می‌شود. دوره کمون طاعون ریوی معمولاً کوتاه و حدود یک تا چند روز است. یکی از مشکلات اصلی کووید این بود که بسیاری از مبتلایان بدون علامت بودند و تشخیص آن‌ها سخت بود و به راحتی موجب ابتلای دیگران می‌شدند.

وی خاطرنشان کرد: در ثانی تشخیص و درمان مؤثر با آنتی‌بیوتیک برای طاعون وجود دارد درحالی‌که کرونا همچنان درمان قطعی و صددرصدی ندارد. بنابراین اگر یک مورد واقعی شناسایی شود، می‌توان بیمار را سریع درمان و افراد نزدیک را ردیابی و تحت نظر قرار داد. این ویژگی امکان قطع زنجیره انتقال را بسیار بیشتر می‌کند.

نوری‌زاده اظهار کرد: طاعون در جهان امروز بیماری نسبتاً نادری است و برخلاف کووید ۱۹، در جمعیت انسانی به‌طور گسترده و مستمر در گردش نیست. مخزن اصلی آن نیز در اکوسیستم‌های حیوانی قرار دارد. بنابراین، حادثه روسیه در حال حاضر بیشتر یک هشدار بهداشتی جدی و یک مورد مرگ با علت نامشخص است نه اینکه فکر کنیم نشانه شروع پاندمی جدید باشد ضمن اینکه تا امروز هیچ مورد تأییدشده‌ای در میان افراد تحت‌نظر گزارش نشده است.

وی در پایان گفت: شناخت سریع علائم، تشخیص آزمایشگاهی، آغاز فوری آنتی‌بیوتیک در موارد مشکوک، جداسازی بیماران مبتلا به نوع ریوی و ردیابی تماس‌ها، ابزارهای مؤثری برای مهار طاعون هستند. نگرانی اصلی در مورد روسیه شروع یک پاندمی جدید نیست بلکه ضرورت روشن شدن علت مرگ این بیمار و اطمینان از نبود موارد ابتلا به طاعون است.