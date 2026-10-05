معاون اقتصادی استاندار:

سرویس کرمانشاه _ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: پرویزخان امروز دومین مرز ترانزیتی کشور و بزرگ‌ترین مرز زمینی ترانزیت ایران است و این جایگاه، یک واقعیت مبتنی بر عملکرد و داده‌های رسمی است؛ بنابراین باید در سیاست‌گذاری اقتصادی استان، پرویزخان را فراتر از یک گذرگاه مرزی و به‌عنوان یک زیرساخت راهبردی تجارت منطقه‌ای دید.

سرویس کرمانشاه _ به گزارش کردپرس؛ حسن رستم‌زاد در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان اظهار کرد: تحلیل جایگاه پرویزخان در شبکه تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که اهمیت این مرز صرفاً در مبادله کالا با کشور عراق خلاصه نمی‌شود؛ بلکه موقعیت جغرافیایی، دسترسی به بازارهای منطقه، ظرفیت‌های حمل‌ونقل و امکان اتصال به شبکه‌های جاده‌ای و ریلی، به پرویزخان یک مزیت ژئواکونومیک بخشیده است که می‌تواند در معادلات تجارت منطقه‌ای ایران نقش‌آفرین باشد.

وی افزود: در اقتصاد امروز، مرز موفق مرزی نیست که صرفاً حجم بالایی از کالا از آن عبور کند؛ بلکه مرزی موفق است که بتواند در اطراف جریان کالا، زنجیره ارزش اقتصادی ایجاد کند. از این منظر، هدف ما باید حرکت از "ترانزیت کالا" به سمت "اقتصاد ترانزیت" باشد؛ یعنی حمل‌ونقل، لجستیک، انبارداری، خدمات گمرکی، مراکز توزیع، خدمات فنی و پشتیبان و سرمایه‌گذاری خصوصی، همگی در یک منظومه اقتصادی به یکدیگر متصل شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های پرویزخان، قرار گرفتن آن در نقطه اتصال ظرفیت‌های تجاری ایران با بازار عراق و شبکه تجارت منطقه‌ای است. اگر این مزیت با زیرساخت مناسب و مدیریت یکپارچه زنجیره لجستیک همراه شود، آثار اقتصادی آن می‌تواند بسیار فراتر از محدوده مرز و در سطح اقتصاد استان و حتی منطقه‌ای نمایان شود.

رستم‌زاد با اشاره به توسعه حمل‌ونقل ترکیبی در این مرز گفت: تجربه استفاده از ظرفیت جاده و ریل در مسیر ترانزیتی پرویزخان، نشان‌دهنده امکان توسعه مدل‌های جدید حمل‌ونقل و افزایش بهره‌وری این کریدور است. حمل‌ونقل ترکیبی، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه جاده‌ای، می‌تواند در کاهش هزینه‌های لجستیک و افزایش رقابت‌پذیری مسیرهای ترانزیتی نقش داشته باشد.

وی ادامه داد: وقتی پرویزخان دومین مرز ترانزیتی کشور است، نمی‌توان با نگاه صرفاً اداری و روزمره به آن نگاه کرد. این جایگاه، اقتضائات جدیدی برای مدیریت اقتصادی استان ایجاد می‌کند و تصمیم‌گیری درباره زیرساخت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، خدمات مرزی و تجارت خارجی باید با نگاه یکپارچه و مبتنی بر زنجیره ارزش انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: رویکرد استان در قبال پرویزخان باید بر سه محور استوار باشد؛ حفظ جایگاه ترانزیتی، ارتقای بهره‌وری مسیر و تبدیل جریان عبور کالا به ارزش افزوده داخل استان. تحقق این سه هدف نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های مرزی، گمرک، بخش حمل‌ونقل و فعالان اقتصادی است.

رستم‌زاد خاطرنشان کرد: مزیت جغرافیایی به‌تنهایی مزیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند؛ زمانی می‌توان از یک موقعیت مرزی به‌عنوان مزیت پایدار یاد کرد که زیرساخت، حکمرانی، سرمایه‌گذاری و خدمات اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند. پرویزخان این ظرفیت را دارد و اکنون باید سازوکارهای لازم برای بالفعل‌کردن حداکثری ارزش اقتصادی این ظرفیت را فراهم کنیم.

وی در پایان گفت: پرویزخان امروز یک واقعیت مهم در نقشه ترانزیتی ایران است؛ مسئله اصلی برای کرمانشاه دیگر اثبات اهمیت این مرز نیست، بلکه طراحی سازوکارهایی است که این جایگاه ممتاز را به رشد تجارت، توسعه لجستیک، جذب سرمایه‌گذاری، اشتغال و افزایش ارزش افزوده در استان تبدیل کند.