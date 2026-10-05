رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور:

به گزارش کرد پرس، شینا انصاری در حاشیه بازدید از طرح سبز زیست محیطی و تصفیه‌خانه شهر ایوان و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان ایلام از ظرفیت‌های بسیار غنی و ارزشمندی در حوزه تنوع زیستی گیاهی و جانوری و مناطق حفاظت‌شده برخوردار است و بازدید از این مناطق و دیدار با کارکنان پرتلاش محیط‌زیست در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به بازدید خود از سیستم تصفیه فاضلاب شهرستان ایوان، این پروژه را اقدامی ارزشمند خواند و گفت: با توجه به محدودیت شدید منابع آبی در کشور، یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم توسعه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب است. خوشبختانه در ایوان شاهد هستیم که پساب تصفیه‌خانه مجدداً به چرخه تولید بازمی‌گردد که الگویی بسیار موفق محسوب می‌شود.

انصاری در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های سازمان برای حفاظت از جنگل‌های بلوط استان ایلام تأکید کرد: صیانت از جنگل‌های زاگرس فراتر از برنامه‌های معمولی استانی، در قالب یک برنامه جامع و یکپارچه پیگیری می‌شود. این برنامه با همکاری بین‌بخشی میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی تدوین شده و مواردی چون مقابله با آفات و بیماری‌های گیاهی، پیشگیری، مدیریت و اطفای حریق و همچنین مقابله با تخلفات و تغییر کاربری‌ها را به صورت متمرکز پوشش می‌دهد.

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به مطالبه مردمی در خصوص آلایندگی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: پایش مستمر صنایع یکی از مأموریت‌های ذاتی سازمان محیط‌زیست است که این کار توسط کارشناسان سازمان یا از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و بر اساس سازوکارهای قانونی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر صنعتی از استانداردهای زیست‌محیطی تخطی کند، ابتدا اخطاریه‌های لازم صادر می‌شود و چنانچه برای رفع آلودگی اقدام نکند، در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته و مشمول عوارض آلایندگی خواهد شد؛ با این حال، نگاه سازمان صرفاً به اخذ عوارض محدود نبوده و با تعیین مهلت‌های قانونی، پیگیر رفع قطعی آلودگی از سوی صنایع است.