قلیچداراوغلو: CHP کثیف ترین دوران تاریخ خود را طی می کند

کمال قلیچداراوغلو، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، با تأکید بر ضرورت مقابله با فساد گفت حزبش به روندی بی‌سابقه و آلوده کشیده شده است و کناره‌گیری شماری از اعضا، تا حد زیادی به پاک‌سازی حزب کمک کرده است.

به گزارش کردپرس، کمال قلیچداراوغلو در آخرین روز اردوی ارزیابی نمایندگان CHP در منطقه آبانتِ بولو، در جمع خبرنگاران درباره وضعیت داخلی حزب، استعفای شماری از اعضا، ادعاهای فساد و احتمال نامزدی مجدد خود برای ریاست حزب سخن گفت.

قلیچداراوغلو اعلام کرد محورهای اصلی اردوی نمایندگان، اقتصاد و اخلاق سیاسی بوده است و CHP نباید اجازه دهد نام این حزب با ادعاهای فساد در کنار یکدیگر قرار گیرد.

او گفت: «هر کسی که مرتکب فساد شده است، باید هزینه آن را بپردازد. وقتی می‌گویم سیاست باید از آلودگی پاک شود، منظورم تنها یک حزب نیست؛ این اصل باید درباره تمام احزاب اجرا شود.»

رئیس CHP افزود: «این حزب به روندی کشیده شده که در تمام تاریخش تا این اندازه آلوده نبوده است. هزینه این وضعیت را نه‌تنها اعضای حزب، بلکه سیاست و تمام ترکیه پرداخت می‌کنند.»

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استعفاها به پاک‌سازی حزب کمک کرد

قلیچداراوغلو با اشاره به کناره‌گیری شماری از اعضا و پیوستن برخی از آنان به حزب جدید گفت این استعفاها تا حد زیادی به پاک‌سازی CHP منجر شده است.

او بر ضرورت بازگشت حزب به ارزش‌های اخلاقی و اصول تاریخی خود تأکید کرد و گفت منظورش از تبدیل دوباره CHP به یک «بندر امن»، احیای همان ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی زمان تأسیس حزب است.

برای تصمیم‌گیری درباره نامزدی هنوز زود است

قلیچداراوغلو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نامزدی مجدد خود در کنگره عادی CHP گفت: «هنوز برای صحبت‌کردن و تصمیم‌گیری درباره این موضوع بسیار زود است.»

او همچنین درباره استعفای منصور یاواش، شهردار کلان‌شهر آنکارا، از CHP گفت ترجیح می‌داد یاواش در مراسم صدوسومین سالگرد تأسیس حزب حضور داشته باشد؛ اما خروج از حزب تصمیم شخصی او بوده و باید به آن احترام گذاشت.

قلیچداراوغلو درباره احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام نیز گفت CHP پس از بررسی دلایل و شرایط مطرح‌شدن چنین پیشنهادی، موضع خود را تعیین خواهد کرد.