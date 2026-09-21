خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 30ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۴:۴۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 30ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 30ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی نچیروان بارزانی: تمامی نیروهای پیشمرگه در چارچوب «وزارت پیشمرگه» ادغام شدهاند خبر بعدی Kurdpress News Agency Headlines for21 September
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