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خبر ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۴:۴۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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کورتەی هەواڵەکانی 30ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی

کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 30ی خەرمانانی ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت.
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