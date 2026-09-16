تماس تلفنی نماینده کنگره آمریکا با مظلوم عبدی و الهام احمد

سرویس جهان-ابراهام حماده، نماینده کنگره آمریکا، در تماس تلفنی با مظلوم عبدی و الهام احمد، از نقش کنونی این دو مقام کرد در ساختار سیاسی جدید سوریه و روند ادغام نیروها و نهادهای تحت رهبری کردها در دولت دمشق استقبال کرد.

به گزارش کردپرس، دفتر ابراهام حماده، نماینده کنگره آمریکا، اعلام کرد که او از طریق تماس تلفنی با مظلوم عبدی و الهام احمد، درباره نقش کنونی آنان در ساختار جدید دولت سوریه گفت‌وگو کرد.

حماده در پیامی پس از این تماس اعلام کرد که به مظلوم عبدی و الهام احمد به مناسبت «ادغام مسالمت‌آمیز» آنان در دولت جدید سوریه تبریک گفته است. او همچنین از این دو مقام کرد به‌عنوان شرکای آمریکا در مبارزه با داعش یاد کرد و گفت آنان اکنون در دمشق در جایگاه‌های مهمی فعالیت می‌کنند.

بر اساس توضیح حماده، مظلوم عبدی پس از پایان فعالیت مستقل نیروهای دموکراتیک سوریه، در جایگاه مشاور رئیس‌جمهور سوریه در امور کردها فعالیت می‌کند؛ جایگاهی که احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، برای فرمانده سابق نیروهای دموکراتیک سوریه تعیین کرده است. رویترز نیز در گزارش ۱۵ سپتامبر خود تأیید کرده است که عبدی به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور سوریه منصوب شده است.

الهام احمد نیز در ساختار سیاسی جدید سوریه نقشی در پرونده کردها و روند سیاسی و قانون اساسی این کشور دارد. به گفته او الهام احمد اکنون یکی از نامزدها برای حضور در پارلمان سوریه است. حماده در پیام خود این دو را از جمله چهره‌هایی توصیف کرد که اکنون در دمشق نقش‌آفرینی می‌کنند و در روند شکل‌گیری سوریه جدید مشارکت دارند.

نماینده کنگره آمریکا همچنین از همکاری عبدی و احمد با واشنگتن در سال‌های مبارزه با داعش قدردانی کرد و گفت آنان اکنون در جایگاه‌های جدید خود به ساخت سوریه‌ای کمک می‌کنند که به گفته او، «بازتاب‌دهنده موزاییک پویای» این کشور و یا به تعبیری بازتاب‌دهنده تنوع اجتماعی و قومی این کشور باشد.

حماده در پایان تأکید کرد که آمریکا همچنان کانال‌های ارتباطی خود را با طرف‌های مختلف در سوریه باز نگه خواهد داشت و برای پیشبرد صلح و رفاه این کشور به تعامل با آنان ادامه می‌دهد.