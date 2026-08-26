قیمت وال مش به چه مواردی بستگی دارد؟
قیمت وال مش به چه مواردی بستگی دارد؟
قیمت وال مش یک عدد ثابت برای همه پروژهها نیست و براساس مشخصات محصول، متراژ دیوار و شرایط اجرای کار تغییر میکند. نوع توری فایبرگلاس، وزن مش، مقدار پلاستر، تعداد اتصالات و هزینه اجرا از مهمترین عوامل تاثیرگذار هستند. بنابراین برای برآورد دقیق هزینه، ابتدا باید جزئیات پروژه مشخص شود. در ادامه، عوامل اصلی موثر بر قیمت وال مش را بررسی میکنیم.
مهم ترین عوامل موثر بر قیمت وال مش
هزینه اجرای وال مش فقط به قیمت توری محدود نمیشود. مجموعهای از مصالح، قطعات جانبی و خدمات اجرایی در کنار هم، هزینه نهایی پروژه را مشخص میکنند. به همین دلیل، مقایسه قیمتها باید همراه با بررسی مشخصات فنی محصول انجام شود.
1. نوع و کیفیت توری فایبرگلاس
کیفیت الیاف، نوع بافت و ویژگیهای فنی توری فایبرگلاس روی قیمت تاثیر دارد. مشهایی که با الیاف مناسب و کیفیت تولید بالاتر ساخته میشوند، معمولا عملکرد بهتری در سیستمهای تقویتی دارند.
2. وزن مش فایبرگلاس
گرماژ یا وزن واحد سطح مش، یکی از مشخصات فنی محصول است که به مقدار مواد مصرفی و ساختار تولید آن مرتبط است و میتواند روی قیمت محصول تاثیر بگذارد. افزایش وزن مش معمولا باعث افزایش میزان مواد اولیه مصرفی و تغییر قیمت محصول میشود. انتخاب وزن مناسب باید براساس نیاز پروژه انجام شود.
3. ابعاد چشمه های توری
اندازه چشمههای توری فایبرگلاس یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت است. مشهایی با ابعاد چشمه متفاوت برای کاربردهای مختلف تولید میشوند و باید با نوع پلاستر و سیستم اجرایی هماهنگ باشند.
4. مقاومت توری در برابر محیط قلیایی
در سیستمهایی که از ملاتهای سیمانی استفاده میشود، مقاومت توری در برابر محیط قلیایی اهمیت زیادی دارد. مشهای دارای پوشش مقاوم، دوام مناسبتری در شرایط اجرایی مختلف دارند و انتخاب آنها برای پروژه اهمیت دارد.
5. عرض رول و متراژ مورد نیاز پروژه
مقدار مصرف مش براساس ابعاد دیوار، تعداد طبقات، ارتفاع کار و جزئیات اجرایی مشخص میشود. هرچه متراژ پروژه بیشتر باشد، مقدار توری و مصالح جانبی مورد نیاز نیز افزایش پیدا میکند.
6. نوع و مقدار پلاستر مصرفی
پلاستر بخش دیگری از هزینه اجرای وال مش را تشکیل میدهد. نوع پلاستر، ضخامت لایهها و مقدار مصرف آن براساس شرایط دیوار و روش اجرای سیستم تعیین میشود.
7. تعداد نبشی ها و اتصالات مورد نیاز
در برخی پروژهها برای مهار بهتر دیوار، استفاده از نبشیها و اتصالات ضروری است. تعداد و نوع این قطعات براساس جزئیات اجرایی پروژه مشخص میشود و روی هزینه نهایی تاثیر دارد.
8. هزینه حمل و اجرای وال مش
هزینه انتقال مصالح به محل پروژه و دستمزد اجرا نیز باید در محاسبه قیمت نهایی در نظر گرفته شود. فاصله پروژه، شرایط کارگاه، ارتفاع ساختمان و میزان پیچیدگی اجرا از عوامل موثر در این بخش هستند.
استعلام قیمت وال مش از نمایندگی وال مش ایران
برای دریافت قیمت دقیق وال مش، بهتر است فقط قیمت یک رول مش بررسی نشود. متراژ دیوار، نوع مصالح مصرفی، تعداد اتصالات، مقدار پلاستر و شرایط اجرای پروژه همگی در تعیین هزینه نهایی نقش دارند.
مجموعه زرین گام به عنوان یکی از تولیدکنندگان محصولات فایبرگلاس ساختمانی، مش فایبرگلاس و محصولات مرتبط با وال مش را ارائه میکند. این مجموعه با ارائه اطلاعات فنی محصولات، به سازندگان و پیمانکاران کمک میکند براساس نیاز واقعی پروژه، محصول مناسب را انتخاب کنند.
هنگام استعلام قیمت از نمایندگی وال مش ایران، ارائه اطلاعاتی مانند نقشه یا ابعاد دیوار، نوع بلوک، تعداد طبقات و شرایط اجرا باعث میشود برآورد هزینه دقیقتر انجام شود. دریافت مشاوره پیش از خرید، از انتخاب محصول نامتناسب و هزینههای اضافی در مراحل بعدی جلوگیری میکند.
در بررسی قیمت وال مش دیوار ، توجه به کیفیت محصول در کنار هزینه اولیه اهمیت زیادی دارد. یک مش مناسب باید علاوه بر قیمت منطقی، مشخصات فنی لازم برای شرایط پروژه را داشته باشد.
جمع بندی
قیمت وال مش به عوامل مختلفی مانند نوع توری فایبرگلاس، وزن مش، ابعاد چشمه، پلاستر، اتصالات و هزینه اجرا بستگی دارد. به همین دلیل، اعلام یک قیمت ثابت بدون بررسی شرایط پروژه دقیق نیست. استفاده از محصولات استاندارد و دریافت مشاوره از مجموعههایی مانند زرین گام، به انتخاب بهتر و برآورد دقیقتر هزینه اجرای وال مش کمک میکند.
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