واکنش عراقچی به تهدیدات اقتصادی جدید علیه ایران

به گزارش کرد پرس، سید عباس عراقچی گفت: تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران، در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحرانهای مالی داخلی است: یعنی بدهیهای بیسابقه و افزایش سرسامآور بهرههای بانکی در امریکا.
عراقچی افزود: اصرار بر ادامه سیاستهای شکستخورده، تنها شکستهای بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت. تروریسم اقتصادی امریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید میکند.
پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت: ایران فرصت دستیابی به توافق با آمریکا را از دست داد و به همین دلیل، ایالات متحده عملیات اقتصادی علیه تهران را آغاز میکند که نوعی جنگ اقتصادی و انزوای بیسابقه است.
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