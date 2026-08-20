واکنش عراقچی به تهدیدات اقتصادی جدید علیه ایران

به گزارش کرد پرس، سید عباس عراقچی گفت: تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران، در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است: یعنی بدهی‌های بی‌سابقه و افزایش سرسام‌آور بهره‌های بانکی در امریکا.

عراقچی افزود: اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست‌خورده، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت. تروریسم اقتصادی امریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند.

پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت: ایران فرصت دستیابی به توافق با آمریکا را از دست داد و به همین دلیل، ایالات متحده عملیات اقتصادی علیه تهران را آغاز می‌کند که نوعی جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه است.