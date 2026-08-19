به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی در آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان گفت: فضای استان آذربایجان غربی عطرآگین است به خون پاک شهدای عزیزمان و امید است به فضل الهی با همراهی مردم و مسئولان محترم بتوانیم خدمتگزار خوبی برای مردم شریف استان باشیم.



او افزود: فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و برخورد با افرادی که با قدرت‌نمایی، چاقوکشی، استفاده از سلاح و ایجاد هیاهو و راهبندان نظم و امنیت مردم را مختل می‌کنند، بر اساس قانون در دستور کار پلیس قرار دارد.

سلمانی ادامه داد: خدمتگزاری در مسیر امنیت جامعه، مصداق بارز جهاد فی سبیل الله بوده و مجاهدت های همکارانم در این راستا، قابل وصف و ستایش نیست و بر همین اساس خداوند را شاکر و سپاسگزارم که توفیق خدمت در دیار ایثار، شهادت و رنگین کمان اقوام و ادیان را یافتم.



فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی گفت: نظم، انضباط و امنیت اجتماعی و توان آمادگی دفاعی یکی از مهم ترین مولفه های یک پلیس انقلابی و جهادی است و ما معتقدیم که سازمان انتظامی، سازمانی مردم محور و در کنار مردم است چرا که مردم ولی نعمت ما هستند.



این مقام ارشد انتظامی با اشاره به حساس بودن کار پلیس خاطرنشان کرد: دانایی محوری، آشنایی با روش های اشراف اطلاعاتی، آمادگی عملیاتی، حضور به موقع و عالمانه در صحنه، آشنایی با سیاست های مقابله، داشتن علم انتظامی، انگیزه و باورمندی مهمترین شاخصه های موفقیت در کار پلیس است.



سردار سلمانی در پایان تصریح کرد: برقراری امنیت پایدار در جامعه نیازمند مشارکت مردم با پلیس است و برای اینکه مشارکت و همبستگی میان مردم و پلیس اتفاق بیفتد، نیازمند اعتماد متقابل می باشیم که نتیجه انضباط اجتماعی و حمایت های مردمی، پلیس مقتدر را به همراه دارد.

در این آئین از زحمات سردار رحیم جهانبخش فرمانده سابق انتظامی استان تقدیر به عمل آمد.