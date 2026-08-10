رانندگی غیرمجاز کودک مهابادی جان یک پاکبان را گرفت

به گزارش کردپرس، در سانحه رانندگی چند روز پیش در کمربندی کوه داشامجید مهاباد، اتفاق ناگواری رخ داد و آن زیر گرفته شدن یک پاکبان مهابادی توسط یک کودک راننده بود.

حادثه بسیار دلخراش بود و انتشار فیلم آن در فضای مجازی با واکنش های فراوانی از سوی مردم رو به رو شد و رانندگی کودکان و رفتار نامسئولانه والدین در قبال این امر به شدت زیر سوال رفت.

در این سانحه جانکاه رانندگی، کودک که توانایی کنترل خودرو را نداشت، با پاکبان میانسال مهابادی برخورد کرد این امر سبب شکستگی دست و پا و لگن او شد و در نهایت بعد از چند روز تحت مراقبت بودن از بیمارستان مرخص شد، اما به دلیل شدت جراحات وارده پاکبان میانسال در منزل جان باخت.

متاسفانه شمار کودک رانندگان در مهاباد روز به روز بیشتر می شود و علاوه بر اینکه نظارت قانونی بر این امر وجود ندارد! والدین نیز در این خصوص بسیار نامسئولانه برخورد کرده و اجازه رانندگی را به کودکان زیر سن قانونی خود داده اند و مشخص نیست چند مورد دیگر مشابه مورد اخیر باید رخ بدهد تا این مسئله به صورت ریشه ای حل و فصل شود.

در این خصوص تنها آگاهی خانواده‌ها کافی نیست؛ بله سخت‌گیری های قانونی، توقیف فوری خودروها و جریمه‌های سنگین تنها راه مهار این پدیده است تا تکرار چنین تخلفاتی کاهش یابد/.