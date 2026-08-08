قتل نوجوان ۱۵ ساله در قروه/نگرانی از افزایش خشونت در جامعه

به گزارش خبرنگار کردپرس، شامگاه جمعه در محوطه چهارباغ قروه عده ای نوجوان و جوان مشغول بازی هستند… از والیبال گرفته تا فوتبال و … در این حین توپ یکی از این نوجوانان به نام «ابوالفضل عزتی» به سمت یکی از شهروندانی که در آن حوالی بوده پرتاب شده و به او برخورد می کند. همین برخورد توپ عصبانیت آن مرد را که گویا سابقه دار هم بوده بر می انگیزد و درست در حینی که پسرک داشته عذرخواهی می کرده با چاقوی تیز شاهرگ اصلی گردن او را می زند.

«ابوالفضل» بلافاصله به بیمارستان اعزام می شود و به گفته مسئول فوریت های پزشکی قروه بلافاصله او را به اتاق عمل برده و تا ساعت ۶ صبح عملیات لازم برای نجات او در اورژانس بیمارستان انجام شد.

«فرخ محمدی» در مصاحه با خبرنگار کردپرس افزود: به دلیل شدت جراحت و وخامت حال مصدوم در ساعت ۶ صبح با اورژانس هوایی به بیمارستان سنندج اعزام و در آنجا هم علیرغم تلاش برای نجات به دلیل شدت خونریزی و عمیق بودن ضربه چاقو مرگ او رقم می خورد.

این نوجوان ۱۵ ساله در حالی به قتل رسید که هنوز خبری از بازداشت ضارب تا بدین لحظه اطلاع رسانی نشده است.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که شهروندان از افزایش خشونت ها در جامعه و نبود امنیت در سطح شهر و نداشتن تاب آوری اجتماعی نگران هستند.