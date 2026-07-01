امیر قادری، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان شد

به گزارش کرد پرس، آیین معارفه قادری روز جاری با حضور مسئولان استانی در استانداری کردستان برگزار شد و وی فعالیت خود را در این مسئولیت آغاز کرد.

قادری پیش از این نیز از ۱۹ تیرماه ۱۳۹۲ تا ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷ مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان را بر عهده داشت. مدیریت کل راه و شهرسازی کردستان، شهرداری سقز، فرمانداری مهاباد، معاونت مدیریت بحران کشور و مدیرکلی دفتر فنی از جمله سوابق اجرایی وی به شمار می رود.

در این مراسم، از خدمات کیومرث حبیبی، معاون پیشین هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان، قدردانی شد. حبیبی که از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ این مسئولیت را بر عهده داشت، طی روزهای گذشته در نشست شورای فنی استان اعلام کرده بود که در چهار سال اخیر بیش از سه هزار پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان در کردستان تکمیل و اجرا شده است؛ پروژه هایی که ارزش روز آن ها اکنون به حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان می رسد.

حبیبی همچنین از استادان دانشگاه های کردستان و علم و صنعت ایران است و به تازگی عنوان استاد نمونه کشور را نیز کسب کرده است.