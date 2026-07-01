ساماندهی مواکب اربعین باید بر پایه قانون مداری و هماهنگی کامل انجام شود

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در نشست ستاد اربعین شهرستان، ضمن قدردانی از خدمات مواکب و خادمان اربعین در سال های گذشته، گفت: حضور داوطلبانه و روحیه خدمت رسانی فعالان این حوزه سرمایه ای ارزشمند است و امیدواریم امسال نیز با بهره گیری از این ظرفیت، مراسم اربعین با شکوه و نظم بیشتری برگزار شود.

وی با اشاره به موقعیت سنندج در مسیر تردد زائران اربعین، افزود: اربعین تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه رویدادی با ابعاد فرهنگی، اجتماعی و خدماتی است و کیفیت میزبانی از زائران، تصویری ماندگار از مردم و مدیریت شهرستان در ذهن میهمانان بر جای خواهد گذاشت.

فرماندار سنندج قانون مداری و اجرای دقیق شرح وظایف دستگاه ها را از مهم ترین اصول برگزاری این مراسم برشمرد و اظهار کرد: نیت خیر در خدمت رسانی زمانی اثربخش خواهد بود که با مدیریت صحیح، هماهنگی و رعایت قوانین همراه باشد.

سجادی همچنین بر ساماندهی و جانمایی اصولی مواکب تأکید کرد و ادامه داد: استقرار هرگونه موکب منوط به اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی با مراجع ذی ربط و شورای تأمین است و با فعالیت مواکب فاقد مجوز برخورد قانونی خواهد شد.

وی یادآور شد: مسائل مرتبط با امنیت، ترافیک، تأمین زیرساخت ها، آب آشامیدنی و برق باید پیش از استقرار مواکب به صورت کارشناسی بررسی شود تا خدمات رسانی به زائران و خادمان بدون مشکل انجام گیرد.

فرماندار سنندج با اشاره به آمادگی دستگاه های خدمات رسان، بیان کرد: شهرداری، شرکت های گاز، برق، نفت و آب و فاضلاب همانند سال های گذشته در کنار ستاد اربعین خواهند بود و از همه ظرفیت های موجود برای ارائه خدمات مطلوب به زائران استفاده می شود.

سجادی همچنین رعایت الزامات بیمه ای و شفافیت منابع مالی مواکب را ضروری دانست و گفت: بیمه خادمان و فعالیت مواکب از الزامات ابلاغی است و مسئولان مواکب باید نسبت به اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشند.

وی از کمیته های تخصصی ستاد اربعین خواست جلسات خود را به صورت منظم برگزار کرده و گزارش اقدامات و چالش های موجود را برای تصمیم گیری و رفع موانع به ستاد ارائه کنند تا زمینه برگزاری باشکوه، منظم و عزتمندانه مراسم اربعین حسینی در شهرستان سنندج فراهم شود.