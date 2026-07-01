۱۶ حمله پهپادی و موشکی به اقلیم کردستان در یک ماه

به گزارش کردپرس، شبکه رووداو با استناد به آمار گردآوری‌شده خود اعلام کرد که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اقلیم کردستان بیش از ۸۷۰ بار هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته که ۱۶ مورد از این حملات تنها در ماه اخیر (ژوئن) رخ داده است.

بر اساس این گزارش، از زمان اعلام آتش‌بس در ۸ آوریل ۲۰۲۶ تا ۱۶ ژوئن، اقلیم کردستان ۹۷ بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است، اما پس از آن توافق، حملات علیه اقلیم کردستان متوقف شده‌اند.

این آمار همچنین نشان می‌دهد که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون، اقلیم کردستان در مجموع ۸۷۵ بار هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته که در نتیجه آن ۲۰ نفر کشته و ۱۳۵ نفر زخمی شده‌اند.

طبق این گزارش، حملات ثبت‌شده در ماه ژوئن به شرح زیر بوده است:

۲ ژوئن: دو موشک مقر حزب زحمتکشان کردستان در دره آلانه در استان اربیل را هدف قرار داد که به گفته یکی از مسئولان این حزب، تنها خسارت مالی بر جای گذاشت.

۷ ژوئن: دو پهپاد در مرز ناحیه بجیل از توابع شهرستان آکره در استان دهوک سقوط کردند.

۷ ژوئن: یک پهپاد مقر حزب آزادی کردستان (پاک) در مرز استان اربیل را هدف قرار داد.

۷ ژوئن: یک پهپاد مقر کومله زحمتکشان کردستان در محدوده شهرستان خلیفان در استان اربیل را هدف قرار داد.

۱۱ ژوئن: دو پهپاد بمب‌افکن انبار غلاتی در شهرستان قوشتپه در استان اربیل را هدف قرار دادند.

۱۱ ژوئن: یک پهپاد در روستای دارالسلام در محدوده ناحیه گەڵاڵە در استان اربیل سقوط کرد.

۱۰ ژوئن: یک پهپاد در محدوده استان اربیل پیش از رسیدن به هدف منفجر شد.

۹ ژوئن: دو پهپاد در نزدیکی فرماندهی نیروهای ۷۰ پیشمرگه در سلیمانیه سقوط کردند.

۸ ژوئن: دو پهپاد اردوگاه آوارگان در شهرستان کویه در استان اربیل را هدف قرار دادند.

۱۶ ژوئن: یک پهپاد یکی از اردوگاه‌های خانواده‌های احزاب کرد مخالف ایران در محدوده شهرستان کویه در استان اربیل را هدف قرار داد.

از مجموع ۸۷۵ حمله ثبت‌شده، ۵۹۷ حمله در استان اربیل، ۲۴۵ حمله در استان سلیمانیه، ۳۱ حمله در استان دهوک و ۲ حمله در استان حلبچه رخ داده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که در نتیجه این حملات، هفت نفر از نیروهای پیشمرگه فرماندهی منطقه یک در محدوده خلیفان، یک کارمند آسایش فرودگاه بین‌المللی اربیل، دو عضو یک خانواده که در منزل خود جان باختند، هشت نیروی احزاب کرد مخالف ایران، فرزند یکی از نیروهای احزاب کرد مخالف ایران و یک نظامی فرانسوی مستقر در اربیل کشته شده‌اند.

رووداو همچنین اعلام کرد که در میان ۱۳۵ زخمی این حملات، ۲۹ پیشمرگه فرماندهی منطقه یک در محدوده اداره مستقل سوران، سه کارمند آسایش فرودگاه بین‌المللی اربیل، سه پیشمرگه، دو نیروی حفاظتی مقر سابق سازمان ملل در سلیمانیه، یک نگهبان هتل تایتانیک سلیمانیه، دو کارمند دفاع مدنی خلیفان، دو پیشمرگه نیروهای ۷۰، یک نیروی پلیس، ۱۸ غیرنظامی، تعدادی از پیشمرگه‌های احزاب کرد مخالف ایران و پنج نظامی فرانسوی حضور دارند.