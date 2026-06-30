به گزارش کردپرس؛ امیر شاه آبادی در نشست بررسی زیرساخت‌های اربعینی مرز سومار عنوان کرد: سومار یکی از قدیمی ترین مرزهای غرب کشور است که پیشینه آن به دهه ۳۰ بازمی‌گردد.

وی به تعطیلی این مرز تا اوایل دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: محدوده این مرز در سال های جنگ تحمیلی توسط رژیم بعثی ۷۵۰ هکتار از نوار مرزی استان کرمانشاه مین گذاری شده بود و در اواسط دهه ۸۰ در قالب یکی از پیچیده ترین عملیات‌های خنثی سازی، محدوده مرز سومار پاکسازی شد و چند تن از پرسنل شریف وزارت دفاع در حین این عملیات، به شهادت رسیدند.

مدیرکل دفتر بازرسی استانداری عنوان کرد: در سال جاری با تلاش‌های استاندار محترم و ارایه گزارش های جامع و مستدل توسط ایشان خوشبختانه مرز سومار در لیست مرزهای اربعینی قرار گرفت که یک اتفاق خوب و مبارک بود.

وی تاکید کرد: بی تردید تردد زوار حسینی از این مرز باعث گشایش و ایجاد رونق بیشتر در حوزه های مختلف می شود و برکات بسیاری را برای استان کرمانشاه در پی خواهد داشت.

شاه آبادی به برنامه بازدید میدانی دکتر مرتضایی بازرس ویژه وزارت کشور و تیم همراه از زیرساخت های اربعینی مرز سومار اشاره کرد و گفت: در این بازید آخرین وضعیت زیرساخت‌های تردد زوار حسینی از این مرز در حوزه راه دسترسی، پایانه مسافری، پارکینگ های اربعین، زیرساخت‌های مخابراتی، آب، برق و ... مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی گفت: خوشبختانه زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی مناسبی در مرز سومار برای تردد زوار حسینی فراهم شده است و با تاکید ویژه استاندار محترم و با تلاش‌های معاونین استاندار و مدیران دستگاه‌های مختلف، روز به روز شاهد بهبود وضعیت خدماتی در این مرز اربعینی خواهیم بود.