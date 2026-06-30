به گزارش کردپرس؛ سعید کریمی با حضور در مزارع نخود منطقه سراب نیلوفر، از روند برداشت مکانیزه این محصول بازدید کرد. استان کرمانشاه به لحاظ تولید و سطح زیر کشت نخود، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

بر اساس برنامه الگوی کشت، سطح زیرکشت نخود در استان طی سال گذشته و امسال ۱۶۰ هزار هکتار بوده که از این سطح سال گذشته ۱۱۰ هزار و ۹۰۰ تن نخود تولید شد.

در این بازدید، وضعیت برداشت مکانیزه محصول، وزن و گرید نخود و میانگین تولید در اراضی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر نقش توسعه کشت پاییزه، معرفی ارقام بذر اصلاح‌شده و افزایش سطح مکانیزاسیون در بهبود کمّی و کیفی تولید، بر لزوم توجه به ایجاد زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی برای کاهش خام‌فروشی و رفع مشکلات نوسان قیمت تأکید کرد.