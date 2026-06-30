۹ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۰

پیش‌بینی تولید بیش از ۱۲۰ هزار تن نخود در کرمانشاه

پیش‌بینی تولید بیش از ۱۲۰ هزار تن نخود در کرمانشاه

سرویس کرمانشاه _ مدبرکل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به تأثیر مثبت بارش‌های بهاره بر وضعیت مزارع نخود، پیش‌بینی کرد امسال بیش از ۱۲۰ هزار تن نخود در استان تولید شود.

به گزارش کردپرس؛ سعید کریمی با حضور در مزارع نخود منطقه سراب نیلوفر، از روند برداشت مکانیزه این محصول بازدید کرد. استان کرمانشاه به لحاظ تولید و سطح زیر کشت نخود، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

بر اساس برنامه الگوی کشت، سطح زیرکشت نخود در استان طی سال گذشته و امسال ۱۶۰ هزار هکتار بوده که از این سطح سال گذشته ۱۱۰ هزار و ۹۰۰ تن نخود تولید شد.

در این بازدید، وضعیت برداشت مکانیزه محصول، وزن و گرید نخود و میانگین تولید در اراضی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر نقش توسعه کشت پاییزه، معرفی ارقام بذر اصلاح‌شده و افزایش سطح مکانیزاسیون در بهبود کمّی و کیفی تولید، بر لزوم توجه به ایجاد زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی برای کاهش خام‌فروشی و رفع مشکلات نوسان قیمت تأکید کرد.

کد مطلب 2796866

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